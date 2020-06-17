Навчання "Сі Бриз-2020" пройдуть без сухопутної складової - командувач ВМС
|08:30 06.07.2020
|Украина
Навчання "Сі Бриз" цього року пройдуть у морському та повітряному компонентах, без сухопутної складової.
Про це командувач ВМС Олексій Неїжпапа сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
“Навчання пройдуть у морському та повітряному компонентах, без сухопутної складової. Формат навчань цьогоріч схожий на формат 2014 року, тоді я вперше очолив „Сі Бриз“ від української сторони”, — повідомив Неїжпапа.
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