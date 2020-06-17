Фігуранти ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” відмовилися від участі в голосуванні по Конституції РФ — консул

08:01 06.07.2020   Крым

Фігуранти ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” відмовилися від участі в голосуванні за поправки до Конституції Росії.

Про це повідомляє “Кримська солідарність” з посиланням на генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, передає УНН.

“Всі хлопці, в СІЗО-1 Ростова-на-Дону і СІЗО-2 Таганрога, повідомили адміністрацію і виборчу комісію, що вони є громадянами України і не мають нічого спільного з тим, що відбувається в Росії 1 липня. Зіткнувшись з принциповістю і твердістю такої позиції кримських мусульман, організатори „волевиявлення“ будь-якого тиску чи умовлянь на адресу наших громадян не чинили”, — сказав Малишевський.

Також повідомляється, що шістьох ув’язнених по ялтинській “справі Хізб ут-Тахрір” готують до етапування.

“Ми не знаємо, куди потрапить наступна група „Хізб ут-Тахрір“, вони (через мене) один одному передавали побажання, так як між ними немає контакту. Можливо, вони потраплять в один етап, а потім їх кудись розподілять, а можливо, і ні. На сьогодні ми не знаємо, скільки триватиме цей етап — місяць або п’ять тижнів, під час етапування ми будемо мати дуже обмежену інформацію про їхню долю. Вони йдуть на етап з істотно підірваним здоров’ям”, — розповів в ефірі “Громадського радіо” Малишевський.

Військовий апеляційний суд міста Власіха в Московській області (Росія) 25 червня повністю залишив у силі вирок шістьом фігурантам ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір”.

Таким чином, залишилося в силі рішення, яке прийняв в 2019 році Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону. Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув’язнення, Инвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеин Куку — 12 років, Вадим Сірук — 12 років, Арсен Джеппаров — 7 років і Рефат Алімов — 8 років.

Amnesty International назвала в’язнями совісті всіх фігурантів ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір”.

Представник російського відділення Amnesty International Олександр Артем’єв назвав “політичним переслідуванням” даний вирок.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні в зв’язку з даними вироком.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації “Хізб ут-Тахрір”.

Російський правозахисний центр “Меморіал” визнав всіх фігурантів “ялтинської справи Хізб ут-Тахрір” політичними в’язнями.

Раніше в Європейському Союзі заявили, що засуджують проведення голосування щодо поправок до Конституції Росії на території півострова, яке пройшло “з порушенням міжнародного права”.

У Міністерстві закордонних справ України відзначили, що голосування за поправки до Конституції Росії на території окупованого Криму є незаконним.



Ще на цю тему:

18:30 03.07.2020
Суд у РФ продовжив розгляд білогірської "справи Хізб ут-Тахрір"
17:30 03.07.2020
Политзаключенный Тофик Абдулгазиева подвергается давлению со стороны сотрудника СИЗО
11:30 03.07.2020
"Суд" відхилив апеляцію на продовження арешту кримськотатарського активіста
09:45 03.07.2020
Захист політв'язня Газієва наполягає на необхідності надання йому медичної допомоги
13:00 01.07.2020
"Справа Хізб ут-Тахрір": Ув'язнений Саледінов провів тиждень у ШІЗО
11:01 30.06.2020
В Саках намагалися розбити кримськотатарську стелу с тамгою – активіст
10:32 30.06.2020
Front Line Defenders закликає РФ негайно анулювати винесений Емірові-Усеіну Куку вирок
09:46 30.06.2020
В російському СІЗО, суди у "справі Хізб ут-Тахрір" перенесли через COVID-19
19:01 26.06.2020
Amnesty International вимагає від Росії скасування вироків за ялтинською «справою Хізб ут-Тахрір»
15:02 26.06.2020
Чубаров хочет, чтобы флаг крымских татар стал символом национальной автономии в составе Украины
13:33 26.06.2020
Біля МЗС Литви вивісили кримськотатарський прапор
13:01 26.06.2020
Ткаченко - про кримських татар: Нас об’єднують не лише кольори прапорів
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
Всі новини країни
Греция Греция
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
11:30 01.07.2020
Греція встановлює у морі "плавучий паркан" для захисту від мігрантів
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
19:15 01.07.2020
ЮВО: Российские танкисты на военной базе в Абхазии поражали воздушные цели
15:00 01.07.2020
COVID-19: ЕС отменяет ограничения на въезд для граждан Грузии
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
14:44 06.07.2020
Пандемія: в Росії вже понад 10 тисяч жертв, за добу захворіло 6611 осіб
10:45 06.07.2020
За порушення прав людини. Британія має намір ввести санкції проти РФ і Саудівської Аравії - ЗМІ
21:00 03.07.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 1 - 3 июля
18:00 03.07.2020
Індія купить російські Су-30 та МіГ-29 та авіаракети до них. Українські?
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
11:45 06.07.2020
Туреччина успішно випробувала першу протикорабельну ракету
19:00 03.07.2020
Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post
16:30 03.07.2020
Турецкая Pegasus Airlines возобновила рейсы в Украину
14:45 03.07.2020
Париж решил прервать участие в миссии НАТО в Средиземном море
Всі новини країни
Украина Украина
15:15 06.07.2020
"Ухань - Київ": до України прибув контейнерний поїзд із КНР
15:00 06.07.2020
Контр-адмірал Неїжпапа: Головна база ВМС України - це Севастополь, і ми туди повернемося
14:29 06.07.2020
Кулеба повідомив, які країни бачить у складі платформи з деокупації Криму
14:14 06.07.2020
Вопрос возобновления поставки воды в Крым в СНБО Украины не обсуждают – Данилов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд