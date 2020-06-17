У Петербурзі було винесено перший вирок за організацію акції на підтримку кримських татар у рамках Стратегії-18; прихильника петербурзького "Мирного опору" Володимира Шипіцина засудили до 40 годин обов'язкових робіт за акцію, проведену 18 травня поточного року.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу сам активіст.

"За майже 4 роки існування Стратегії-18 - це перший вирок саме за "організацію і проведення" однієї з наших акцій. А точніше - за акцію, проведену 18 травня", - розповів Шипіцин.

Згідно зі статтею 20.2 ч.2 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ 2 липня Шипіцина було засуджено до 40 годин обов'язкових робіт. Обвинувачення будувалося виключно на фотографії у Facebook-групі "Мирний опір. Санкт-Петербург" за 18.05.2020 року. "Ніяких інших підтверджень не було. Навіть на камери спостереження пікет не записався. На цьому я наголосив у суді. Проте, я підтвердив, що визнаю свою участь в акції і пишаюся цим, і братиму участь і надалі, але злочином це не вважаю", - підкреслив активіст.

У тій же справі на наступний день, 3 липня, мали судити петербурзького активіста і правозахисника Іллю Ткаченка. "Ілля приходив до суду, але пішов звідти, коли представник поліції, роздратована занадто "м'яким" покаранням, винесеним мені 2 липня, стала прямо на його очах правити протокол кульковою ручкою. На сайті суду не вказано, чи було розглянуто справу за відсутності Ткаченка. Скоріш за все, ні", - пояснює Шипіцин.

Як відомо, активісти Санкт-Петербурга три з половиною роки тому об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" у пам'ять про день депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці міста з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, поінформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.

Вони пояснюють, що намагаються зробити факти переслідування кримських татар публічними, посилити громадський тиск на "людей, які ухвалюють рішення". І, в кінцевому підсумку, сподіваються на "обмін усіх на всіх".