По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 1 - 3 июля прошли следующие мероприятия:

1. Военнослужащие подразделения беспилотной авиации мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Чечне, отработали новые методы ведения воздушной разведки во время двусторонних батальонных тактических учений на основе боевого опыта, полученного в Сирии.

Военнослужащие действовали на полигоне Серноводский в Ставропольском крае. Всего в учении приняли участие более 1 тыс. военнослужащих ЮВО и было задействовано около 250 единиц техники: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», бронетранспортеры БТР-82А.

В ходе учений в целях внедрения полученного в Сирии боевого опыта, применялись современные комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» с беспилотной авиацией. Такой способ ведения разведки позволяет наиболее точно определить места расположения и координаты противника, сократить время проведения тактической разведки на большой дальности и своевременно передать информацию на командный пункт.

Расчеты комплексов БпЛА выполнили нормативы по развертыванию комплекса, запуску летательных аппаратов, ведению воздушной разведки во время полета на различных высотах, а также посадке беспилотника в заданном районе на точность. Воздушная скорость во время учений варьируется от 75 до 150 км/ч при средней удаленности от пульта управления до 150 км.

2. В Краснодарском крае специалисты железнодорожного соединения Южного военного округа при проведении тактико-специального учения на местности восстановили участок железной дороги, разрушенный после массированного авиационного удара условного противника.

Получив задачу, личный состав соединения совершил марш общей протяженностью свыше 200 км на штатной технике в район поврежденного участка железнодорожного полотна. В ходе марша командиры подразделений отработали задачи противовоздушной обороны, преодоления зараженных участков местности, а также материально-технического обеспечения в полевых условиях.

По прибытии в указанный район, военнослужащие, используя специальную гусеничную технику железнодорожных войск, менее чем за сутки восстановили свыше полутора км поврежденного пути, провели поиск минных заграждений, а также радиационную, химическую и биологическую разведку на участке строительства.

Работу военных железнодорожников осложняли действия диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Всего в тактико-специальном учении приняли участие свыше 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 150 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе путейные машины ПРМ-РМ, ВПРМ-Г и железнодорожные краны КЖ-562.

3. В Северной Осетии на базе мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа прошло торжественное открытие окружного этапа конкурса полевой выучки подразделений связи «Уверенный приём». Конкурс проходит в рамках подготовки к международному этапу конкурса АрМИ-2020.

В состязаниях принимает участие более 150 человек, задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники. Впервые в конкурсе принимают участие расчеты ремонтных мастерских связи, которые недавно поступили в соединения связи округа.

«Конкурс включает в себя комплекс мероприятий на знание теории и выполнение практических упражнений. Военным связистам выпала большая честь представлять свои объединения и воинские части в состязаниях на звание лучшего воина связиста и лучшего экипажа военного округа», – сказал исполняющий обязанности начальника отдела Управления связи ЮВО полковник Алексей Денисенко.

Связистам предстоит выполнить практические упражнения конкурса на полигоне Шалхи в Северной Осетии. На полигоне команды выполнят задания по отправке и перехвату зашифрованных сообщений с различных средств связи, а также проведут дешифровку полученных сообщений и координацию работы узла связи. Новым упражнением для команд станет ремонт средств связи в полевых условиях.

Победители окружного этапа представят ЮВО на всероссийском этапе конкурса в Санкт-Петербурге.

4. Подразделения связи 49 общевойсковой армии Южного военного округа на Кубани и в Ставропольском крае провели масштабную радиотренировку на средствах связи нового поколения, задействовав более 100 абонентских пунктов.

В ходе основного этапа тренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры на модернизированных командно-штабных машинах (КШМ) пятого поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80 с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого, личный состав выполнил нормативы по развертыванию, работе и передислокации современных аппаратных станций и комплексов связи, в частности новейших Редут-2УС и «Артек» как в дневное, так и в ночное время.

«Редут» позволяет объединить различные средства связи в единую радиосеть. Построенный по модульному принципу комплекс дает возможность применять современные технологии и одновременно взаимодействовать с более ранними системами связи.

Всего на тренировку было привлечено более 300 военнослужащих ЮВО и задействовано около 100 единиц средств связи.

5. Военные врачи полевых многопрофильных госпиталей Минобороны России завершили свою работу по оказанию помощи населению Республики Дагестан в борьбе с распространением COVID-19.

Более месяца военные медики оказывали необходимую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск.

Всего через стационар госпиталей прошло более двухсот местных жителей, которые завершили полный курс лечения и были выписаны после выздоровления.

Также около 1,5 тыс. граждан получили медицинскую и консультативную помощь, которую оказывали выездные врачебные бригады Минобороны России в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах труднодоступных горных районов, проведено 1,5 тыс. ПЦР-исследований с использованием новейших мобильных лабораторий.

Исполняющий обязанности главы Ботлихского района Руслан Гамзатов поблагодарили военных специалистов за оказанную помощь и вручили личному составу почетные грамоты и памятные сувениры ручной работы.

«Спасибо каждому из вас за то, что вы приехали, за то, что в непривычной для вас обстановке вы быстро сориентировались и с честью выполнили свой воинский долг», - сказал Руслан Гамзатов.

«От имени каждого жителя республики хочу выразить Вам искренние слова благодарности. Не думайте, что мы это забудем, мы знаем и помним все, что вы сделали для нас! Каждого из вас я буду ждать в следующий раз в качестве дорого гостя!», - добавил он.

В настоящее время военные полевые госпитали завершили прием на стационарное лечение. Лечение населения будет осуществляться в центральных городских и районных больницах республики, а при необходимости в новых многофункциональных медицинских центрах Министерства обороны, построенных в городах Дербент, Каспийск и Хасавюрт.

Справочно:

Помощь населению республики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции осуществлялась в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, для чего в Республике Дагестан были развернуты два полевых мобильных многопрофильных госпиталя общей вместимостью на 200 мест.

6. Специалисты инженерно-саперного полка Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к тактико-специальным учениям по установке и обезвреживанию минного поля на полигоне Молькино.

На специально оборудованных учебных местах военные инженеры отрабатывают новейшие способы ведения инженерной разведки, установки минных полей и разминирования различных участков местности.

Военнослужащие учатся обнаруживать установленные противником противотанковые и противодесантные мины на земле с использованием специального миноискателя.

В ходе полевых учений военнослужащих разделили на две группы, задача первой – заминировать участок местности, а второй – обнаружить установленные мины и обезвредить их. Затем группы меняются задачами.

Помимо обезвреживания мин на всём заминированном участке местности, сапёры отрабатывают проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях для прохождения личного состава и техники.

При отработке задач инженерного обеспечения военнослужащие применяют общевойсковой комплект разминирования ОВР-2 «Сокол» и переносной индукционный миноискатель ИМП-2, недавно поступивший на вооружение.

7. Экипажи армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа для проведения тактических учений на Северном Кавказе перешли в оперативное подчинение командирам мотострелковых подразделений 58-й общевойсковой армии ЮВО.

На одном из этапов учения летчики совершили перебазирование на запасной оперативный аэродром.

На полигоне Серноводский экипажи вертолетов отработали скрытую переброску и высадку воздушного тактического десанта, а также задачи по сопровождению колонн военной техники, огневой поддержки действий штурмовых отрядов, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки.

Основными целями учения является совершенствование летной подготовки экипажей армейской авиации, а также способов боевого применения армейской авиации при высадке воздушного десанта. Ряд элементов в ходе учений будет выполнен в сложных метеорологических условиях, в том числе в ночное время, в условиях горной местности в различном диапазоне высот.

В мероприятиях было задействовано около 1 тыс. военнослужащих, 10 транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» 4-й армии ВВС и ПВО, более 250 единиц техники общевойсковой армии ЮВО.

8. В Карачаево-Черкесии на высокогорном полигоне Кобу-Баши военнослужащие горного мотострелкового соединения Южного военного округа приняли участие в тактическом учении по организации маневренной обороны в ночное время с боевой стрельбой.

В ходе практической части учения были отработаны задачи по ведению подвижной обороны, подготовке маневров с учетом тактической обстановки с целью дезориентировать условного противника и нанести максимальные потери.

К боевым стрельбам привлекались расчеты зенитных установок ЗУ-23-2, минометов 2Б11 и многоцелевых тягачей легкобронированных.

Военнослужащие выполнили стрельбы с применением всего комплекса вооружения боевых машин, в том числе минометчики вели стрельбу с закрытых огневых позиций, подсвечивая местность с использованием осветительных мин.

Экипажи выполнили такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на дистанциях от 500 до 1,2 тыс. м.

В ходе учения экипажи усовершенствовали свое мастерство в вождении боевых машин по пересеченной местности, обнаружении и уничтожении целей с применением приборов ночного видения.

9. Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне, провели практический этап двусторонних батальонных тактических учений с высадкой воздушного десанта.

Этап проходил на полигонах Серноводский в Ставропольском крае и Гвардеец в Чеченской Республике. В ходе учения экипажи армейской авиации высадили тактический воздушный десант в район ведения боевых действий и оказали им огневую поддержку, после чего эвакуировали их с места выполнения боевых задач, а также уничтожили воздушный десант противника.

На данном этапе военнослужащие совершенствовали навыки владения оружия и техники. Для разведки местности и уточнения количества вероятного противника были использованы расчеты беспилотной авиации и подразделения разведки.

Следующим этапом двусторонних учений станет розыгрыш боевых действий в обороне и наступлении с боевой стрельбой из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, буксируемых миномётов «Сани», буксируемых артиллерийских установок «Мста-Б», бронетранспортеров БТР-82А и вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ.

Всего в учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 250 единиц техники.

10. В Краснодаре состоялась отправка 15 лучших призывников края для прохождения службы в Президентском полку Федеральной службы охраны Российской Федерации в рамках весеннего призыва 2020 года.

В условиях противоэпидемиологических мер отправка прошла без приглашения гостей – ветеранов, представителей администрации края и родственников призывников.

«Я горд, что буду служить в Кремле. Мой брат там служил, и я долго готовился, чтобы тоже попасть в Президентский полк», – рассказал призывник Андрей Сафонов.

Важно отметить, что перед отправкой в краевой сборный пункт призывники прошли первичный тест на наличие коронавирусной инфекции в районных военных комиссариатах и только после этого были допущены к дальнейшим мероприятиям призыва. Каждому призывнику был выдан комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы).

Кроме военного билета каждому военнослужащему выдали персональные электронные карты. Этот документ выдаётся на всю жизнь, на него внесены подробные сведения о призывнике – всего пятьдесят восемь позиций, содержащих полный пакет личной информации, начиная с его биометрических данных, заканчивая сведениями о родителях и состоянии здоровья.

Среди критериев отбора призывников для службы в Президентском полку: рост от 175 до 190 см, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по обеспечению мероприятий охраны и безопасности Московского Кремля, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, обеспечивают разводы конного и пешего караулов.

11. На базе мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, прошел отборочный этап чемпионата соединения по армейскому рукопашному бою.

Всего к соревнованиям привлекалось более 60 спортсменов-рукопашников в семи весовых категориях: до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг и свыше 85 кг.

Как отметил помощник командира соединения по физической подготовке и спорту старший лейтенант Илья Линченко, военнослужащие показали высокий уровень подготовки, было проведено немало интересных боев, некоторые из которых завершились нокаутом.

Соревнования проводились по системе с выбыванием участников состязания после двух поражений. В них приняли участие команды всех подразделений мотострелкового соединения, прошедшие предварительный отбор в своих подразделениях.

По итогам индивидуального и командного зачёта все призеры чемпионата были награждены грамотами и кубками.

Очередной этап чемпионата по рукопашному бою среди соединений и воинских частей общевойсковой армии пройдёт в начале декабря в Новочеркасске.