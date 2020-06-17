РФ готова до вторгнення в Україну з декількох напрямів / Відео, інфографіка

20:30 03.07.2020   Крым

Поблизу українського кордону РФ завершила створення трьох міжвидових угруповань, що здатні проводити раптові наступальні дії з обмеженими цілями на території України. 

Крім того, війська РФ В Криму за час окупації збільшені втричі мілітаризація окупованого Криму. Критичним для безпеки України може виявиться час, коли в РФ проходитимуть навчання «Кавказ-2020", пише defence-ua.

Представники України, що наразі головує на Форумі ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки 1 липня ц.р. під час онлайн-засідання, присвяченого виконанню та модернізації Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки довела до країн членів організації своє занепокоєння діями РФ та їх негативними наслідками для безпекової обстановки в регіоні.

Зокрема, головним спікером від України був начальник головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗС України генерал-лейтенант Леонід Голопатюк. Під час своєї доповіді він указав на перетворення окупованих територій Донбасу на "сіру зону", яка не охоплюється режимом контролю ОБСЄ над озброєннями та заходами зміцнення довіри й безпеки.

Також було акцентовано увагу представників держав-членів ОБСЄ на тому, що РФ продовжує нарощувати угруповання військ (сил) уздовж державного кордону України, а також заходи з мілітаризація окупованого Криму. В українській делегації також наголосили і на тому, що не сприяє довірі й непрозорий характер військових навчань у ЗС РФ.

Говорячи про провкативний характер дій, що не сприяють зміцненню довіри й безпеки в Європі, начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк наголосив:

"Станом на сьогодні поблизу кордону з Україною вже створено три міжвидових угруповання, які здатні без оголошення мобілізації та при мінімальних підготовчих заходах проводити раптові наступальні дії на території України".

Створення угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у складі 1-го та 2-го армійських корпусів пов’язане з появою на сході України великої кількості озброєнь і військової техніки

Український генерал вказав на те, що Російська Федерація продовжує нарощувати угруповання військ (сил) вздовж державного кордону України.

"Зокрема, здійснюється активне формування нових військових частин (з’єднань та об’єднань) та реорганізація існуючих військових формувань з метою нарощування їх бойового потенціалу. На даний час вздовж державного кордону України розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп. На сьогодні завершується формування трьох нових об’єднань – двох армій та армійського корпусу, які протягом 2020-2021 року планують набути повної оперативної готовності", - заявив він.



У наземному компоненті на Західному стратегічному напрямку створена 20-та загальновійськова армія у складі 3-ї мотострілецької дивізії та 144-ї мотострілецької дивізії. При цьому на озброєнні 448-ї ракетної бригади 20-ї армії знаходяться оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) "Іскандер".

На Південно-західному стратегічному напрямку створена 8-а загальновійськова (ударна) армія у складі 150-ї мотострілецької дивізії, 20-ї окремої мотострілецької бригади та оперативно підпорядкованих 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів. В окрузі та армії передбачено створення ракетних бригад ОТРК "Іскандер".

"Загалом чисельність наземного угруповання ЗС РФ вздовж кордону України складає близько 87 тис. військовослужбовців, до 1100 одиниць танків; до 2600 бойових броньованих машин; до 1100 артилерійських систем; до 360 ракетних систем залпового вогню, 18 оперативно-тактичних ракетних комплексів", - поінформував Голопатюк делегації країн-учасниць ОБСЄ.

У повітряному компоненті продовжується переозброєння на сучасні та модернізовані зразки авіаційної техніки (літаки Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25СМ3, МіГ-31К з гіперзвуковим комплексом "Кинжал" та вертольоти різних модифікацій).

"Загалом на базових аеродромах поблизу Державного кордону України базується близько 330 бойових літаків та 230 вертольотів", - зазначив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ.

Крім того, продовжується формування центрів забезпечення мобілізаційного розгортання, на базі яких можливе формування до 4-х загальновійськових дивізій (Богучар, Камєнськ-Шахтінський, Новоозерне /тимчасово окупована територія АР Крим).

Крім того, на території тимчасово окупованої АРК російською Федераією створено потужне міжвидове угрупування військ (сил), що охоплює наземний, повітряний і морський компоненти та нараховує близько 32,5 тис осіб.

Спостерігається активне нарощування ударних спроможностей російських збройних сил, які незаконно базуються на території півострова, шляхом збільшення чисельності військ, їх оснащення новими зразками озброєння та військової техніки.

Навіть за офіційними даними, наданими Росією в рамках ЩОІ відповідно до Віденського документа 2011 року (ВД-2011), кількість озброєння та військової техніки збройних сил РФ в АР Крим упродовж останніх шести років зросла майже утричі.

Так, за даними з щорічної обмінної інформації РФ за ВД-2011, станом на 1 січня 2020 року на території АР Крим перебувало 684 одиниці озброєння та військової техніки, що на 453 одиниці більше, ніж 1 січня 2014 року. Зокрема, після окупації півострова Росія перекинула сюди 31 бойовий танк, близько 200 броньованих бойових машин, майже 100 артилерійських систем, а також 63 бойові літаки та 34 бойові вертольоти.

Навіть за офіційними даними кількість ОВТ ЗС РФ в АР Крим упродовж останніх шести років зросла майже утричі.

При цьому слід зазначити,що раніше заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявиі, що Україна повинна бути "ментально готовою" до можливого переходу навчань ЗС Росії "Кавказ 2020", що мають відбутись цієї осені, у новий наступ на Україну.

В ГУР МО України також розвідці не відкидають можливість того, що під час навчань Росія може вдатися до провокацій, а також варіанту, коли можуть відбудутися і широкомасштабні військові дії проти України.

Нагадаємо, що в українській розвідці оцінили, що навчання "Кавказ – 2020" відбудеться із зосередженням великої кількості озброєння та військової техніки – до 120 тисяч осіб, не менше 500 танків, 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів.

Фото з сайту defence-ua



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