Президент Молдовы Игорь Додон заявил 3 июля, что готов сделать все от него зависящее, чтобы в Молдове в ближайшее время прошли досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Додон заявил, что бывший лидер Демократической партии "скупает депутатов в парламенте, чтобы создать новую правящую коалицию и вернуться к власти, но он этого не допустит и предложил организовать досрочные выборы 1 ноября, одновременно с выборами президента.

"Люди теряют веру в парламент после всех этих выходов, покупки депутатов, они уже не верят. И я согласен с ними. С этим парламентом нам больше делать нечего. В этом парламенте уже 16-17 депутатов, которые покинули свои фракции, которых купили. Поэтому единственное решение, по моему мнению — это досрочные парламентские выборы. Идеально было бы устроить досрочные парламентские выборы одновременно с президентскими", - заявил Додон.

Также он подчеркнул, что фракция Партии социалистов не будет вести никаких переговоров с группой Pro Moldova и фракцией Партии "Шор".

"Официально вам говорю, как президент Додон - никаких переговоров с бандитами. Только досрочные парламентские выборы. Это мафиозная группировка Канду и Шора — как паршивая овца. Все, кто к ним приближается, им конец. Заражаются и падают. Я видел опрос – самая ненавистная партия - это Pro Moldova, у них антирейтинг 70-80%. Все понимают, что это проект Плахотнюка", — заявил Додон призвал партии "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформа Достоинство и правда" (DA) не соглашаться на переговоры с "группой Канду и Шора".