У Нідерландах завершився другий блок слухань у справі МН17

19:30 03.07.2020   Украина

У Нідерландах завершилося останнє у липні судове засідання у справі про катастрофу малазійського Boeing рейсу МН17 над Донбасом у 2014 році. 

Сьогодні, 3 липня, суд оприлюднив рішення за клопотаннями звинувачення і захисту, передає УНН.

Відзначимо, на початку засідання головуючий суддя Хендрік Стейнхаус оголосив, що засідання буде відкладено до 31 серпня 2020 року.

Крім того, сьогодні суд відхилив клопотання захисту про додатковий запит до НАТО про наявність даних з літаків AWACS.

Нагадаємо, попереднє слухання відбулося 26 червня. На ньому виступала сторона звинувачення, відповідаючи на аргументи захисту підозрюваного Олега Пулатова.

На їхню думку, нові свідоцтва несумісні з доказами у матеріалах справи, що стосуються типів пошкоджень, які залишилися на уламках літака, кабіні пілота, тілах загиблих, а також даних з радарів і перехоплених телефонних розмов.

Також прокуратура не захотіла повторного дослідження даних з радарів, так як це не принесе нових результатів, і запропонувала почати розгляд справи по суті у лютому-березні 2021 року.

Заслуховування родичів у такому випадку може відбутися у травні-червні 2021 року.

Під час засідання суду раніше адвокати клопотали про допити понад 100 осіб, так чи інакше пов'язаних з підготовкою матеріалів справи або які фігурують у ній. Адвокати раніше вимагали проведення більшої кількості розслідувань у справі і висловили сумніви у достовірності поточної версії прокуратури.

Крім того, захист підозрюваного у катастрофі росіянина Пулатова розглядав "український сценарій з "БУКом".

Як повідомлялося, процес в окружному суді Гааги розпочався 9 березня.

Слухання проходять у судовому комплексі під Амстердамом. Нинішній блок засідань триватиме до 3 липня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий під прізвиськом "Стрєлков", який на момент збиття літака називав себе "міністром оборони" угруповання "ДНР", Сергій Дубінський, відомий під прізвиськом "Хмурий", відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій - "генерал-майор" в угрупованні "ДНР", який очолював його власне "ГРУ", Олег Пулатов, відомий під прізвиськом "Гюрза", полковник, колишній російський спецназівець, на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубінського, а також громадянин України Леонід Харченко, відомий під прізвиськом "Крот", який знаходився у той час в рядах угруповання "ДНР" під командуванням Дубінського.

Їм пред’явлені попередні звинувачення у вбивстві 298 осіб і в спричиненні катастрофи літака, яка і привела до загибелі всіх людей на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися.

За оцінками експертів, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.



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