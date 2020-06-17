Воду в анексований Крим не можна подавати навіть в обмін на людей, оскільки на півострові фактично невичерпний потенціал для поповнення так званого обмінного фонду.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «Дом», пише Укрінформ.

«Тут важливо розуміти, що Кремль ніколи не ставив завдання обмін людей на людей. Тобто люди завжди супроводжують певні політичні й економічні домовленості основні, з тією умовою, що Кремль виставляє. Що стосується ситуації з водою, розумієте, проблема ж головна в чому полягає, в тому, що в Криму фактично невичерпний потенціал для поповнення так званого обмінного фонду. Кремль утримує 130 осіб практично, завтра він усіх відпустить за воду, а післязавтра він набере 500 осіб, і що, воду знову відключати? Тобто, на мій погляд, це не варіант. Люди мають обмінюватися на людей, політичні й економічні домовленості мають йти окремо», - зазначив він.

Раніше Кулеба заявляв, що відсутність води в анексованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність, і Україна не подаватиме воду на півострів до його деокупації.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував неможливість подачі води в Крим. За його словами, питання відновлення поставок дніпровської води по Північно-Кримському каналу не стоїть поки що на порядку денному українського уряду.

Шмигаль наголосив, що водопостачання Криму «не є предметом якогось торгу», додавши, що вода не подається на півострів і «фізично не може туди подаватися».

Раніше віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може відновити постачання води в Крим лише після деокупації півострова.

Водночас, на думку голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, питання подачі води в окупований Крим для президента РФ Володимира Путіна може стати приводом для розширення агресії.

Таку думку висловив і екскомандувач сил США в Європі генерал Бен Ходжес. За його даними, під час навчань «Кавказ-2020» Росія може оголосити про «гуманітарну кризу» в Криму через брак води, а потім захопити дамбу в Херсоні, щоб повернути воду на анексований півострів, сказавши, що у неї «не було вибору».

Проблеми з водою почалися в Криму після анексії півострова Росією в 2014 році, коли Україна припинила поставки по Північно-Кримському каналу.