Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post

19:00 03.07.2020   Турция

Суд над 20 підданими Саудівської Аравії, обвинуваченими в убивстві журналіста американської газети The Washington Post Джамаля Хашоггі, почався в п'ятницю, 3 липня, в Стамбулі. 

Наречена вбитого сподівається, що це суд дасть нові докази щодо місця перебування останків журналіста-дисидента.

Телеканал CNN пише, що підозрювані, зазначені в турецькому обвинувальному висновку, постають перед судом заочно. Серед них колишній заступник глави загальної розвідки Саудівської Аравії Ахмед аль-Ассирії, і колишній радник наслідного принца Саудівської Аравії Сауд аль-Кахтані. Обидва звинувачуються в "підбурюванні до навмисного вбивства з жахливим умислом". Решті 18 підсудним пред'явлено звинувачення в «умисному вбивстві з жахливим умислом», повідомляє ZN,UA.

Туреччина неодноразово закликала видати підозрюваних. Саудівська Аравія не виконала це прохання.

Жахливе вбивство приголомшило західних союзників Саудівської Аравії, спричинивши найбільшу дипломатичну кризу після атак на вежі-близнюків 11 вересня.

ЦРУ разом із кількома західними урядами врешті зробили висновок, що сам наслідний принц замовив вбивство Хашоггі. Королівство спростувало подібні претензії, натомість звинувачуючи зарубіжних агентів, які "завели занадто далеко місію репатріації".

Ордери на арешт підозрюваних уже видані, але оскільки нікого з них в країні немає, судовий розгляд буде відкрито заочно. Для всіх 20 підозрюваних Туреччина вимагає довічне ув'язнення.

Саудівська Аравія відхилила турецькі заклики представити підозрюваних до суду перед Туреччиною. У грудні минулого року саудівський суд засудив п'ятьох невідомих людей до смерті за вбивство Хасоггі, але фактично звільнив внутрішнє коло принца Мухаммеда.

Прокуратура Саудівської Аравії також постановила, що на початку місії з репатріації умисне вбивство не планувалось. Ця заява суперечить розслідуванню ООН, опублікованому в червні 2019 року та обвинувальному висновку Туреччини.

Аньєс Калламар, спеціальний доповідач ООН, який проводив розслідування смерті Хашоггі, але не мав доступу до закритого судового процесу в Саудівській Аравії, назвав рішення суду насмішкою над справедливістю.

У відповідь на міжнародне обурення вбивством Хашоггі, король Салман наказав розпустити апарат безпеки Саудівської Аравії, в результаті якого Кахтані та Асірі були звільнені з посади. Згодом Асірі судили, але звільнили через недостатню кількість доказів. Причетність Кахтані також розслідували, але звинувачення так і не пред'явили. За повідомленнями, він залишається активним у державних справах.

Журналіст видання The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року, після того, як увійшов у будівлю консульства Саудівської Аравії в Стамбулі для отримання документів, необхідних для розлучення. Наречена Хашоггі прочекала його під консульством 11 годин, але він так і не з'явився. Саудівські дипломати, своєю чергою, стверджують, що Хашоггі покинув консульство після нетривалого перебування там.

9 жовтня Туреччина отримала дозвіл на проведення обшуку в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Перед цим президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Саудівська Аравія зобов'язана довести свою версію про те, що зниклий журналіст залишив будівлю дипустанови.

Незабаром турецька газета Sabah повідомила про ідентифікації групи з 15 осіб, які прилетіли до Туреччини з Саудівської Аравії в день зникнення Хашоггі та незабаром повернулися назад.

Також повідомлялося, що влада Туреччини розповсюджує аудіо - і відеодокази того, що зниклого журналіста катували, а потім убили на території консульства.

Джамаль Хашогги виїхав з Саудівської Аравії в США через пів року після того, як йому заборонили публікувати свої матеріали, і навіть писати в Twitter. Він неодноразово виступав з критикою політики королівського дому Аль-Сауд, проте стверджував, що не є опозиціонером до королівської сім'ї Саудівської Аравії.



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