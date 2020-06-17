Британія не визнає голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму
|14:15 03.07.2020
|Крым
Велика Британія не визнає голосування за поправки до Конституції РФ на території окупованого Криму.
Про це заявило Посольство Великої Британії у Twitter, пише Укрінформ.
«Використання Росією території Криму для голосування за поправки до конституції РФ є неприпустимим. Велика Британія не визнає і ніколи не визнає такого голосування на суверенній українській території. Ми солідарні з Україною у нагадуванні Росії та світу, що Крим - це Україна», - зазначили у диппредставництві.
Як повідомлялося, у Росії за поправки до Конституції, які обнуляють президентські терміни Володимира Путіна, проголосували 77,9% учасників референдуму.
При цьому Росія проводила голосування й на території окупованого Криму. Так звана влада заявила, що на Кримському півострові підтримка поправок становила понад 90%. Явка по Росії становила 67,9%, у Криму – 81%.
Референдум щодо поправок до Конституції РФ тривав з 25 червня по 1 липня.
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