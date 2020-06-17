Суд у РФ продовжив розгляд білогірської "справи Хізб ут-Тахрір"

18:30 03.07.2020   Крым

2 липня в Південному окружному військовому суді РФ (Ростов-на-Дону) продовжили розгляд по суті білогірської «справи Хізб ут-Тахрір», у якій обвинуваченим - Айдеру Джаппарову, Енверу і Ризі Омеровим - загрожують тривалі терміни ув'язнення.

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність, пише Укрінформ.

Як зазначається, свідок звинувачення Аблаєв Р. О. на засідання не з'явився. Тому після задоволеного клопотання прокурора розглядали «письмові докази», що містяться в перших п'яти томах справи. Зокрема, прокурор зачитував діалоги з участю обвинувачених. У них обговорювалися історичні питання і проблеми поточної політики - вирішення проблем мусульман, політика президента США Трампа, питання намазу.

Також розглядалися «речові докази»: знайдені у Джаппарова книжка «Структура держапаратів Халіфату» і плакат 2012 року з аналогічним написом і розкладом молитов.

Інтереси заарештованих кримських татар захищали адвокати, які приїхали з Криму: Сафіє Шабанова та Олександр Стасюк.

Наступні засідання призначено на 7-8 липня. Як повідомила Укрінформу Фатма Ісмаїлова, дочка Енвера Омерова, родичі та близькі обвинувачених планують приїхати на наступне засідання у тому чи іншому складі.

На судове засідання 2 липня з Криму приїхали дев'ять осіб, насамперед родичі обвинувачених. Проте до зали пускали не більше трьох осіб, і то тільки після сперечань з начальником охорони та заяв на ім'я головуючого судді. При цьому прохання про надання більшого залу, яку рідні відправляли завчасно, в суді досі так і не розглянули.

Як повідомлялося, на початку червня в Південному окружному військовому суді РФ було пред'явлено обвинувачення в тероризмі ще трьом кримським татарам, фігурантам білогірської «справи Хізб ут-Тахрір».

10 червня 2019 року в окупованому Росією Криму в Білогірському районі заарештували трьох осіб. Енвер Омеров (1961 р. н.) був затриманий по дорозі в Ростов-на-Дону, де мало відбутися судове засідання щодо його зятя, фігуранта першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Ісмаїлова. Також після проведеного обшуку в будинку в цей день був затриманий його син - Риза Омеров (1988 р. н.) і житель селища Зуя - Айдер Джаппаров (1980 р.).

Енверу Омерову висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації»). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 25 років до довічного ув'язнення в колонії суворого режиму.

Ризі Омерову й Айдеру Джаппарову пред'явили обвинувачення за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ («Участь у діяльності терористичної організації»). Санкція передбачає позбавлення волі терміном до 20 років.

Крім цього, пізніше всіх фігурантів обвинуватили за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ («Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою»), яка передбачає до 10 років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами справи, в обвинувачених не було зброї, вибухівки, боєприпасів, вони не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до вчинення терористичних дій.

Правозахисний центр Меморіал визнав усіх трьох фігурантів «білогірської справи» політичними в'язнями.



Ще на цю тему:

17:30 03.07.2020
Политзаключенный Тофик Абдулгазиева подвергается давлению со стороны сотрудника СИЗО
11:30 03.07.2020
"Суд" відхилив апеляцію на продовження арешту кримськотатарського активіста
09:45 03.07.2020
Захист політв'язня Газієва наполягає на необхідності надання йому медичної допомоги
13:00 01.07.2020
"Справа Хізб ут-Тахрір": Ув'язнений Саледінов провів тиждень у ШІЗО
11:01 30.06.2020
В Саках намагалися розбити кримськотатарську стелу с тамгою – активіст
10:32 30.06.2020
Front Line Defenders закликає РФ негайно анулювати винесений Емірові-Усеіну Куку вирок
09:46 30.06.2020
В російському СІЗО, суди у "справі Хізб ут-Тахрір" перенесли через COVID-19
19:01 26.06.2020
Amnesty International вимагає від Росії скасування вироків за ялтинською «справою Хізб ут-Тахрір»
15:02 26.06.2020
Чубаров хочет, чтобы флаг крымских татар стал символом национальной автономии в составе Украины
13:33 26.06.2020
Біля МЗС Литви вивісили кримськотатарський прапор
13:01 26.06.2020
Ткаченко - про кримських татар: Нас об’єднують не лише кольори прапорів
12:44 26.06.2020
Кримськотатарський прапор для всього світу став символом нескореності – ОП
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
Всі новини країни
Греция Греция
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
11:30 01.07.2020
Греція встановлює у морі "плавучий паркан" для захисту від мігрантів
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
19:15 01.07.2020
ЮВО: Российские танкисты на военной базе в Абхазии поражали воздушные цели
15:00 01.07.2020
COVID-19: ЕС отменяет ограничения на въезд для граждан Грузии
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
Всі новини країни
Россия Россия
18:00 03.07.2020
Індія купить російські Су-30 та МіГ-29 та авіаракети до них. Українські?
13:15 03.07.2020
Корабли Каспийской флотилии вернулись в порты базирования после несения боевой службы
13:00 03.07.2020
НАТО: Подлодки РФ активизировались в Атлантике в 2019 году
12:15 03.07.2020
После "обнуления" Путин потерял остатки легитимности – Сенат США
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
19:00 03.07.2020
Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post
16:30 03.07.2020
Турецкая Pegasus Airlines возобновила рейсы в Украину
14:45 03.07.2020
Париж решил прервать участие в миссии НАТО в Средиземном море
12:00 03.07.2020
Туреччина презентувала новий зенітно-ракетний комплекс / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
19:30 03.07.2020
У Нідерландах завершився другий блок слухань у справі МН17
19:15 03.07.2020
Кулеба: Відсутність води у Криму - це наслідок дій РФ як країни-окупанта / Відео
18:45 03.07.2020
Польща засуджує голосування в окупованому Криму щодо "обнулення" Путіна
18:30 03.07.2020
Суд у РФ продовжив розгляд білогірської "справи Хізб ут-Тахрір"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд