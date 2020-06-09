Індія купить російські Су-30 та МіГ-29 та авіаракети до них. Українські?

18:00 03.07.2020   Россия

Міністерство оборони Індії 2 липня 2020 р. затвердило низку контрактів, що скеровані на посилення потенціалу військово-повітряних сил країни. 

Це стосуватиметься закупівлі російських винищувачів, а також авіаційних ракет до них, пише Defense Express.

Як повідомили індійські засоби масової інформації з посиланням на міноборони країни, йдеться про закупівлю 33 нових російських винищувальних літаків, у тому числі 12 Су-30МКІ та 21 МіГ-29, а також 200 ракет "повітря-повітря" середньої дальності.

Передбачається також модернізація 59 винищувачів МіГ-29, які вже перебувають у складі ВПС Індії. Також повідомлено, що міністерство оборони придбає 248 авіаційних ракет власної розробки Astra класу "повітря-повітря".

Були попередні очікування, що Делі буде оновлювати свій авіапарк шляхом закупівлі винищувачів нового покоління (оголошувався міжнародний тендер) та завдяки розробці власного літака. Але потім була відмова від 136 французьких Rafale через їхню дорожнечу і проблеми зі створенням власного легкого винищувача HAL Tejas.

Тож поновлення закупівлі звичної російської авіатехніки є відповіддю на задоволення термінових потреб ВПС країни на тлі складних стосунків як з Китаєм, так і Пакистаном.

Про контракти з Росією на винищувачі Су-30МКІ та 21 МіГ-29 було відомо з минулого року, але очікувалось їхнє узгодження відповідно по процедур, які передбачені у Індії.

До цього часу Іркутський авіабудівний завод поставив індійським ВПС 272 літаки Су-30МКІ (50 готових і 222 комплекту, які збираються на підприємстві HAL). З цих літаків було сформовано 13 стройових ескадрилій ВПС Індії.

МіГ-29 будуть замінювати, у тому числі, МіГ-21. З 11 ескадрилій винищувачів на МіГ-21, через завершення технічного ресурсу у строю залишиться лише одна, тому закупівля МіГ-29 покликане закрити цю "пробоїну" машиною, яка знайома індійським пілотам.

Перші МіГ-29 були поставлені в Індію ще з СРСР в 1987-1990 рр. за двома контрактами (на 62 одномісних винищувача МіГ-29 і сім двомісних навчально-бойових МіГ-29УБ). У 1994 р Індія додатково придбала вже в Росії вісім МіГ-29 і два МіГ-29УБ.

У 2008 р. російська літакобудівна корпорація "МіГ" уклала контракт на модернізацію МіГ-29 до версії МіГ-29UPG: перші шість машин були модернізовані в Росії, а що залишилися 56 - в Індії. Всі вони отримали нові двигуни (РД-33 третьої серії), бортові РЛС "Жук-МЕ", а також датчики розпізнавання "свій-чужий" французької компанії Thales. Цей контракт був виконаний у 2018 р.

У лютому 2019 р. Індія почала переговори про покупку ще 21 МіГ-29 також у версії UPG. Орієнтовна вартість нового контракту по МіГ-29 становитиме приблизно $656,5 мільйонів. Основне призначення МіГів - протистояти пакистанським F-16 на західному кордоні.

Потенціал бойових винищувачів визначатиметься, у тому числі, і їхнім озброєння. Міноборони Індії заявило про закупівлю авіаційних ракет.

Чиї саме авіаційні ракети до Су-30 та МіГ-29 будуть постачатись до Індії?

Насамперед згадано про власне індійську авіаційну керовану ракету середньої дальності ASTRA класу "повітря - повітря". ASTRA призначена для оснащення винищувачів Су-30МКІ, "Міраж-2000", МіГ-29, а в перспективі - легких бойових літаків "Теджас".

Проект створення нової ракети виконувався з 2004 до 2018 рік. За своїми показниками вона аналогічна певним версіям радянської авіаракети Р-27 з активною головкою самонаведення. Ракета ASTRA має максимальну дальність пуску у передню н півсферу до 110 км, у задню – до 30 км. На ракеті встановлюється інерціальна навігаційна система, лінія передачі даних і активна радіолокаційна головка самонаведення Ku-діапазону (12-18 ГГц), включення якої відбувається на відстані 15-20 км від цілі.

Разом з тим, Індія має значний інтерес до закупівлі авіаційних керованих ракет середньої дальності Р-27, які масово представлені у арсеналі цієї країни. І головними партнерами Індії за цим напрямом є Росія та Україна.

Основним серійним виробником ракет сімейства Р-27 з радянських часів є ДАХК "Артем" (м. Київ), що нині входить до складу концерну "Укроборонпром".

У травні цього року з’явилась інформація, що у липні 2019 р. Україна підписала контракт на постачання до Індії авіаційних ракет сімейства Р-27 класу "повітря-повітря" середньої дальності на суму $221 млн. і контрольно-перевірочної апаратури "Гурт-М" для ракет на суму $26 млн виробництва ДАХК "Артем".

Попередній значний контракт на поставку ракет сімейства Р-27 до Індії був реалізований українською стороною у 2013 році, коли ВПС Індії за угодою вартістю $246 млн було поставлено 400 ракет (180 Р-27ЕР1, 180 Р-27ЕТ1 і 40 навчальних) виробництва ДАХК "Артем".

Але у 2019 р. Індія також законтрактувала 300 ракет Р-27Р1/ЕР1 і Р-27Т1/ ЕТ1 на суму $217,5 млн у Росії - виробництва безпосереднього розробника цих ракет - АТ "Державне машинобудівне конструкторське бюро "Вимпел" ім. І.Торопова" (м. Москва), що входить до складу російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

Тож чиї саме авіаційні ракети до Су-30 та МіГ-29 будуть постачатись до Індії – стане відомо вже у найближчій перспективі.



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