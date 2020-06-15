В українській армії – 166 хворих на СOVID-19

17:45 03.07.2020   Украина

У Збройних силах України виявлено ще 9 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, пише Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 1 військовослужбовець перебуває на лікуванні в Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування", - зазначають у командуванні.

Повідомляється, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 8 осіб (у Львівській області – 4 військовослужбовці, Київській – 3 військовослужбовці та Вінницькій – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом станом на 3 липня в Збройних силах України 166 осіб хворіє на COVID-19. За час пандемії одужала 351 особа, летальних випадків зареєстровано 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 515 осіб, у 182 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

За добу в ЗС України проводиться в середньому близько біля 300 ПЛР-досліджень та 150 експрес-тестів на визначення COVID-19.

«За добу в ЗС України проводиться в середньому біля 300 ПЛР та 300 ІФА досліджень, а також біля 150 експрес-тестів на визначення гостру респіраторну хворобу COVID-19», - зазначив на онлайн-брифінгу в Укрінформі головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України, підполковник медичної служби Сергій Моргун.

За його словами, для обліку захворюваності при Генштабі ЗС України цілодобово функціонує оперативна група, яка узагальнює інформацію, що надходить від Регіональних санітарно-епідеміологічних управлінь та надає до Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації та Державної установи «Центру громадського здоров’я МОЗ України».

Міноборони інформує, що станом на сьогодні на медичних складах є близько 2 500 000 масок медичних, 100 000 одиниць респіраторів класу FFP-3 , 55 000 одиниць FFP-2 та 20 000 щитків захисних. Частина зазначеного медичного майна надходить в район ООС для потреб військових госпіталів. У районі проведення ООС постійно працює пересувна санітарно-епідеміологічна група на базі мобільної медичної лабораторії, яка здійснює відбір зразків та в найкоротші терміни надає результати тестування.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксовано 876 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, одужали 505 осіб, померли 27 людей.

Загалом станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджені 46 763 випадки COVID-19, з них 1212 летальних, 20 558 пацієнтів одужали.



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