Корабли Каспийской флотилии вернулись в порты базирования после несения боевой службы
|13:15 03.07.2020
|Россия
Экипажи малого ракетного корабля «Углич» и морского буксира МБ-58 Каспийской флотилии (КФл) вернулись в порт базирования после выполнения задач боевой службы.
Морской поход российских кораблей в Каспийском море продолжался 30 дней, при этом было пройдено более 2,5 тыс. морских миль и проведено более 350 корабельных учений и тренировок различной тематики и направленности, пишет пресс-служба Минобороны России.
За время плавания экипаж отработал задачи маневрирования и выполнению элементов курсовых задач в соответствии с курсами подготовки надводных кораблей ВМФ.
В море моряки отработали боевые упражнения с выполнением артиллерийских стрельб по береговым, морским и воздушным целям.
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