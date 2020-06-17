Адвокат Эмиль Курбединов после посещения своего подзащитного Тофика Абдулгазиевеа рассказал о систематическом давлении на политзаключенного со стороны сотрудника симферопольского СИЗО.

Об этом сообщает «Крымская солидарность», пишет flot2017.

«Есть там некий Максим Александрович. Является оперативником по четвёртому этажу. Буду выяснять его фамилию. Этот человек давно угрожает моему подзащитному. Это началось с того момента, когда он находился в камере, где было очень много клопов, они его просто там «сжирали» и тех, кто был вместе с ним. И когда он жаловался, либо требовал провести дезинфекцию, либо как-то иным образом решить эту проблему, он постоянно угрожал ему, говорил: «Что ты умничаешь? Я тебе устрою тут жизнь. Я начну тебя переводить из камеры в камеру. Ты увидишь во всей красе жизнь в СИЗО», — рассказал адвокат Курбединов.

Сотрудник СИЗО, по словам адвоката, уже начал действовать: Абдулгазиева уже несколько раз переводили из камеры в камеру, забрали лекарства, Коран, обогреватель, много личных вещей.

Адвокат подчеркивает, что в СИЗО существуют свои негласные правила и частые переводы из камеры в камеру ассоциируются со «стукачеством», сотрудничеством с администрацией и очень осложняют жизнь переводимого. Абдулгазиев «должен оправдываться каждый раз, почему он долго не задерживается в разных камерах».

Также сотрудники СИЗО игнорируют жалобы на здоровье (подозрение на гайморит)

Адвокат готовит жалобы на действия сотрудника следственного изолятора ФКУ «СИЗО-1 УФСИН по Республике Крым и Севастополю.