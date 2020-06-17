Ракетный крейсер «Москва» после окончания ремонта останется флагманом Черноморского флота РФ

17:15 03.07.2020   Крым

Ракетный крейсер «Москва» после окончания ремонта и модернизации останется флагманом Черноморского флота.

Как пишет ЦАМТО, об сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

Как напоминает агентство, ремонт крейсера начался еще в 2018 году, его окончание и вывод корабля из дока запланирован на 3 июля этого года.

«Крейсер «Москва» остается флагманом Черноморского флота, несмотря на нахождение в боевом составе трех новейших фрегатов типа «Адмирал Григорович», – заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что в составе ЧФ сейчас находятся три фрегата проекта 22350: «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», вооруженные новейшими крылатыми ракетами «Калибр».

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе 13-го судоремонтного завода ЧФ, где ремонтировался корабль, на «Москве» была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации. Крейсер выйдет из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и систем РТС. Кроме того, заменены сотни метров кабель-трасс».

Крейсер «Москва» – головной корабль проекта 1164 «Атлант». Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.

Водоизмещение корабля составляет 11490 т, длина – 186 м, скорость – 32 узла, автономность – 30 суток, экипаж – 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет «Яхонт», артсистема АК-130, торпеды калибра 533 мм, вертолет Ка-27.



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