Ракетный крейсер «Москва» после окончания ремонта останется флагманом Черноморского флота РФ
|17:15 03.07.2020
|Крым
Ракетный крейсер «Москва» после окончания ремонта и модернизации останется флагманом Черноморского флота.
Как пишет ЦАМТО, об сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.
Как напоминает агентство, ремонт крейсера начался еще в 2018 году, его окончание и вывод корабля из дока запланирован на 3 июля этого года.
«Крейсер «Москва» остается флагманом Черноморского флота, несмотря на нахождение в боевом составе трех новейших фрегатов типа «Адмирал Григорович», – заявил собеседник агентства.
Он напомнил, что в составе ЧФ сейчас находятся три фрегата проекта 22350: «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», вооруженные новейшими крылатыми ракетами «Калибр».
Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе 13-го судоремонтного завода ЧФ, где ремонтировался корабль, на «Москве» была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации. Крейсер выйдет из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и систем РТС. Кроме того, заменены сотни метров кабель-трасс».
Крейсер «Москва» – головной корабль проекта 1164 «Атлант». Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.
Водоизмещение корабля составляет 11490 т, длина – 186 м, скорость – 32 узла, автономность – 30 суток, экипаж – 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет «Яхонт», артсистема АК-130, торпеды калибра 533 мм, вертолет Ка-27.
Ще на цю тему:
Подводная лодка ЧФ России проводит учения в Черном море
Россия включила Крым в программу создания спутниковой группировки Единой космической системы
Угроза большой войны: Как нам быть с Черным морем?
Наєв: ЗСУ нарощує сили на кримському напрямку
Ракетный комплекс «Бал» ЧФ России в ходе учения на полигне Опук уничтожил морскую цель
Москва усиливает защиту черноморского побережья комплексами «Бук-М3»
Експерт розповів, навіщо насправді Путін закликає резервістів на військові збори і що загрожує Україні