Сегодня около 05:00 утра в Николаеве самопроизвольно поднялся разводной мост через реку Ингул. Опустить его удалось только через два часа.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Лига Новости.

В результате происшествия движение через мост было заблокировано. Микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный были отрезаны от центра города, жителям приходилось переходить на другой берег через понтонную переправу.

Отмечается, что по счастливой случайности никто не пострадал.

На месте происшествия работали полицейские, чрезвычайники и специалисты эксплуатанта моста КП "ЭЛУ автодорог".

Сейчас движение через мост уже восстановлено.

Стало известно, что Ингульский мост саморазвелся в связи с ремонтными работами. "Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте. По заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало бы невозможным его саморозведение. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предотвратить возникновение такой ситуации", - сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он добавил, что сейчас "ЭЛУ Автодорог" устанавливает противовес на мосту для безопасного проезда транспорта.

Мост является частью международного транспортного коридора - трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск и стратегически важен для инфраструктуры Украины. Через него, в частности, в порты едут грузовые автомобили.

Фото с сайта ЦТС