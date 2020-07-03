В Николаеве самопроизвольно поднялся разводной мост через реку Ингул / Фото
|17:00 03.07.2020
|Николаев
Сегодня около 05:00 утра в Николаеве самопроизвольно поднялся разводной мост через реку Ингул. Опустить его удалось только через два часа.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Лига Новости.
В результате происшествия движение через мост было заблокировано. Микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный были отрезаны от центра города, жителям приходилось переходить на другой берег через понтонную переправу.
Отмечается, что по счастливой случайности никто не пострадал.
На месте происшествия работали полицейские, чрезвычайники и специалисты эксплуатанта моста КП "ЭЛУ автодорог".
Сейчас движение через мост уже восстановлено.
Стало известно, что Ингульский мост саморазвелся в связи с ремонтными работами. "Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте. По заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало бы невозможным его саморозведение. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предотвратить возникновение такой ситуации", - сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Он добавил, что сейчас "ЭЛУ Автодорог" устанавливает противовес на мосту для безопасного проезда транспорта.
Мост является частью международного транспортного коридора - трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск и стратегически важен для инфраструктуры Украины. Через него, в частности, в порты едут грузовые автомобили.
Фото с сайта ЦТС
Ще на цю тему:
Іран надіслав "чорні скриньки" літака МАУ до Франції
В Одесі обмежили доступ на пляж біля затонулого танкера Delfi
В Одесі неонацисти намагалися підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора
Убрать аварийный танкер Delfi обязан судовладелец — АМПУ
Море біля Delfi не забруднене нафтопродуктами - одеська прокуратура
Іран найближчими днями відправить "чорний ящик" літака "МАУ" для розшифрування до Франції, - глава МЗС
Вміст нафтопродуктів у морі біля одеського пляжу «Дельфін» більше норми в 16,4 раза - Держекоінспекція
Авіакатастрофа МАУ: Зеленський обіцяє звернутись в міжнародні суди, якщо Іран не виконає обіцянки
Затонуле судно в Одесі мають підняти до 25 червня – ОДА