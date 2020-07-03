В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро

16:45 03.07.2020   Азербайджан

Власти Азербайджана приняли решение на фоне ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией с 00:00 4 июля до 06:00 20 июля продлить специальный карантинный режим в семи городах и Абшеронском районе.

Как пишет ЦТС, об этом со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Азербайджане сообщает Интерфакс-Украина.

"Для снижения скорости распространения COVID-19 принято решение в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 4 июля по 06:00 20 июля продлить жесткий карантинный режим. В этот список также включаются 3 города - Геранбой, Гейгель и Мингячевир, а также пять районов страны - Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиазаньский и Шекинский из-за увеличения в них числа заражений коронавирусной инфекцией за последнее время", - отмечает штаб.

По сообщению штаба, на время действия жесткого карантина в Баку с 4 по 20 июля будут прекращены пассажироперевозки в метро.

Кроме того, в период действия жесткого карантина будет прекращена работа общественного транспорта в конце каждой недели.

Кроме того, для снижения динамики заражения COVID-19 запрещено собираться в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах группами более 5 человек.

Отметим, что Азербайджан входит в список стран "красной зоны" по уровню распространения коронавирусной инфекции, составленный Министерством здравоохранения Украины.



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