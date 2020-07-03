Авиакомпания Pegasus Airlines уведомила о возобновлении рейсов в Украину.

В частности, были выполнены перелеты по маршрутам Анкара-Киев, Стамбул-Львов, Стамбул-Харьков, Стамбул-Запорожье, сообщает ЦТС.

Так, первые рейсы авиакомпания выполнила из стамбульского аэропорта им. Сабихи Гекчен во Львов и Харьков, а также из Анкары в Киев (Борисполь) 1 июля.

2 июля были выполнены рейсы Стамбул-Харьков и Стамбул-Запорожье.

В ближайшие дни авиаперевозчик намерен увеличить частоту полетов в Харьков, а также начать выполнять рейсы в Бодрум и Даламан из аэропорта Киев (Жуляны). Ниже приводим расписание рейсов авиакомпании в/из Украины на ближайшие месяцы.