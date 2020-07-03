После "обнуления" Путин потерял остатки легитимности – Сенат США

12:15 03.07.2020   Россия

Голосование по поправкам в Конституцию России, позволяющим президенту Владимиру Путину обнулить свои сроки и остаться у власти до 2036 года, лишило Путина «остатков легитимности». 

Об этом заявил в четверг глава комитета Сената США по международным делам, республиканец от штата Айдахо Джим Риш, пишет ghall.com.

«В последние день путинского «плебисцита» по одобрению его конституционных поправок, каких-либо вопросов о результатах не осталось. Это липовое голосование, замаскированное под референдум, уничтожило остатки легитимности Путина и демократии в России», – написал Риш в Twitter.

Он добавил, что народ России «заслуживает лучшего».

По данным Центризбиркома РФ, за поправки проголосовали 77,92%, против – 21,27%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся «триумфальным референдумом о доверии президенту Путину». Председатель ЦИК Элла Панфилова заверила, что голосование было «легитимным», а глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал результаты плебисцита «признаком политического здоровья российского общества».

Еще в феврале Путин говорил, что изменения в Конституцию вносятся «не для продления его полномочий». Но поправка Валентины Терешковой, внесенная и одобренная со скоростью спецоперации, позволит 67-летнему Путину занимать президентское кресло до 83 лет – дольше, чем Иосиф Сталин, стоявший у руля СССР 31 год.

Практика изменения конституции для продления власти укоренившегося в президентском кресле лидера – не российская новация, она широко распространена, например, в Африке, указывает профессор Чикагского университета Том Гинзбург.

Президент Чада Идбрис Деби переписывал конституцию дважды – сначала для увеличения срока, а затем для отмены лимита на их число; в 2008-м году также поступил президент Камеруна Поль Бийя, правящий в стране уже 45 лет; в 2015-м референдум об отмене ограничения в два президентских срока провел президент Конго Дени Сассу-Нгессо, перечисляет Гинсбург.

Виток обнулений в Африке стал результатом окончания холодной войны, отмечает он: «Там возник целый ряд новых демократий с новыми лидерами, и когда примерно через десять лет их сроки подошли к концу, все захотели остаться президентами».

По продолжительности правления Путин уже превзошел Пиночета (17 лет), Ким Чен Ира (17 лет), сравнялся с Бенито Муссолини и индонезийским диктатором Сухарто (20 лет).

К окончанию четвертого срока и в случае возможного выдвижения на пятый Путин обгонит Николае Чаушеску (24 года), Мао Цзедуна (27 лет) и поравняется с доминиканским генералом Рафаэлем Трухильо, который позиционировал себя как посланник Бога на земле и стал одним из немногих политиков мира, которому на выборах удалось получить больше голосов, чем в стране было зарегистрировано избирателей.

В случае еще двух сроков в 2024-36 гг Путин догонит Франсиско Франко (Испания) и Антониу ди Салазара (Португалия), каждый из которых правил по 36 лет, и приблизится к рекорду Роберта Мугабе, возглавлявшего Зимбабве 38 лет.

Непокоренными для Путина могут остаться сроки Муаммара Каддафи (42 года), Ким Ир Сена (46 лет) и Фиделя Кастро (49 лет).



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