За 2 июля на территории оккупированного Крыма подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

Три случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 1 – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, пишут Новости Крыма.

Всего на текущий период в Крыму зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 513 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 69 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории аннексированного полуострова, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1759 человек.