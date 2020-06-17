Подводная лодка ЧФ России проводит учения в Черном море
|16:15 03.07.2020
|Крым
Подводная лодка Черноморского флота страны-агрессора «Колпино» вышла в море для проведения комплекса тренировок.
Накануне экипаж провёл тренировку по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки, после чего совершил переход в морской полигон боевой подготовки, пишет Новый Севастополь.
«В ходе выполнения элементов курсовой задачи подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах, а также при применении ракетного вооружения», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Для нанесения условного ракетного удара высокоточным комплексом «Калибр-ПЛ» из подводного положения экипаж осуществил экстренное погружение и выполнил ракетную стрельбу по морской цели путём проведения электронных пусков.
В мае этого года «Колпино» выполняла торпедные стрельбы практическими торпедами без боезарядов, но с регистрирующей аппаратурой внутри.
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