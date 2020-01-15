Российские археологи возобновили незаконные раскопки в Херсонесе
|11:15 03.07.2020
|Севастополь
Археологи возобновили незаконные раскопки на территории севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Как сообщил «Новый Севастополь» изыскания проводятся по инициативе патриаршего совета по культуре и при финансовой поддержке фонда «Моя история».
«Целью исследования территории является создание карты археологических зон, которые впоследствии будут музеефицированы и войдут в состав проекта, также включающего в себя музей античной, византийской культуры и музей христианства. Наша задача – учесть в будущем плане комплекса как нуждающиеся в бережной консервации памятники древней культуры, так и в соответствии с мировым опытом создать необходимые условия для демонстрации находок прямо в месте их обретения», – сообщил председатель совета фонда Иван Есин.
Раскопки были начаты в этом году, но приостановились из-за предупредительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
В ходе изысканий был обнаружен «пещерный город», где найдены сотни редких и уникальных артефактов, среди них золотой семисс византийского императора Артавазда 742 года, редкие моливдовулы и бронзовые монеты византийских императоров VIII-IX веков, многочисленные медные литые херсонесские монеты IX-X веков, бронзовые перстни, светильники, терракоты, клейменые амфоры херсонесского, родосского и синопского производства.
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