В Україні за добу - 876 нових випадків коронавірусу
|16:00 03.07.2020
|Украина
В Україні станом на 3 липня лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19, з них за добу – 876.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу, пише Укрінформ.
Станом на п'ятницю, 3 липня, в Україні лабораторно підтверджені 46 763 випадків COVID-19, за добу — 876 нових випадків.
Зафіксовано 27 нових летальних випадків. Загалом померло 1 212 людей. Одужало за добу 505 осіб. Загалом одужало 20 558.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівській області - 153, Києві - 105 , Рівненській області - 73 , Закарпатській області -80 , Волинській області - 63.
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