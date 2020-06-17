В Україні станом на 3 липня лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19, з них за добу – 876.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу, пише Укрінформ.

Станом на п'ятницю, 3 липня, в Україні лабораторно підтверджені 46 763 випадків COVID-19, за добу — 876 нових випадків.

Зафіксовано 27 нових летальних випадків. Загалом померло 1 212 людей. Одужало за добу 505 осіб. Загалом одужало 20 558.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівській області - 153, Києві - 105 , Рівненській області - 73 , Закарпатській області -80 , Волинській області - 63.