Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
|15:40 03.07.2020
|Греция
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас и председатель Палаты представителей Ливии Акила Салех 1 июля встретились в ливийском Тобруке, где обсудили определение морских зон, торговлю и идею вывода всех иностранных войск из Ливии.
Как заявил греческий министр, стороны осудили турецкое вмешательство в ливийский конфликт и поддержали идею, что будущее Ливии предполагает вывод из страны всех иностранных войск. Дипломаты отметили возможность создания греческого консульства в Бенгази. Это позволит Ливии отказаться от турецких товаров и начать покупать европейские, пишет издание Русские Афины.
Стороны обсудили также разграничение морских зон между Грецией и Ливией. Как заявил Дендиас, «в рамках, разумеется, не произвола, который представляет из себя так называемый Сарадж-турецкий меморандум, а в рамках международного права, в продолжение переговоров между Грецией и Ливией от 2010 года».
Напомним, после вторжения сил западной коалиции в Ливию и свержения законной власти во главе с Муаммаром Каддафи в стране началась гражданская война. С одной стороны в ней участвует поддерживаемое Турцией Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. С другой — Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством генерала-майора Халифа Хафтара.
В 2019 году Турция заключила с ПНС меморандум, в котором поделила между двумя странами существенную часть моря около греческих островов. Греция заявила о незаконности меморандума, выслав из страны посла ПНС и разорвав с ними дипломатические отношения. Осудили меморандум и представители ЛНА, что в дальнейшем стало поводом для контактов с Грецией.
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