Крымчан будут штрафовать за выезд с полуострова по украинским документам
|15:00 03.07.2020
|Крым
Пресс-служба ФСБ России по оккупированному Крыму распространила заявление по теме выезда крымчан с территории аннексированного полуострова.
В частности в сообщении говорится, что «крымчан с российским гражданством не выпустят из Крыма по паспорту Украины и привлекут к административному штрафу», пишут Новости Крыма.
«Попытки пересечения гражданами РФ государственной границы по паспорту иного государства наказывается привлечением к административной ответственности по части 1 статьи 18.1 КоАП РФ и штрафом от двух тысяч до пяти тысяч рублей на каждого нарушителя, пояснили в ФСБ. Кроме того, нарушителю будет отказано в пересечении государственной границы», - подчеркнули в оккупационном ведомстве.
Пограничное управление ФСБ России по оккупированному Крыму разъясняет, что «гражданин РФ имеющий также иное гражданство рассматривается российским законодательством как гражданин России и может пересекать государственную границу только по российскому паспорту».
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