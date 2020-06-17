Пресс-служба ФСБ России по оккупированному Крыму распространила заявление по теме выезда крымчан с территории аннексированного полуострова.

В частности в сообщении говорится, что «крымчан с российским гражданством не выпустят из Крыма по паспорту Украины и привлекут к административному штрафу», пишут Новости Крыма.

«Попытки пересечения гражданами РФ государственной границы по паспорту иного государства наказывается привлечением к административной ответственности по части 1 статьи 18.1 КоАП РФ и штрафом от двух тысяч до пяти тысяч рублей на каждого нарушителя, пояснили в ФСБ. Кроме того, нарушителю будет отказано в пересечении государственной границы», - подчеркнули в оккупационном ведомстве.

Пограничное управление ФСБ России по оккупированному Крыму разъясняет, что «гражданин РФ имеющий также иное гражданство рассматривается российским законодательством как гражданин России и может пересекать государственную границу только по российскому паспорту».