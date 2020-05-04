Париж решил прервать участие в миссии НАТО в Средиземном море

14:45 03.07.2020   Средиземноморский регион

Франция приняла решение временно приостановить участие своих боевых кораблей в миссии НАТО в Средиземном море. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства вооруженных сил страны, пишет flot.com.

По его словам, такое решение принято после расследования инцидента, произошедшего 18 июня между французским и турецким кораблями.

Согласно данным военного ведомства, Франция выдвинула четыре требования относительно уточнения задач военно-морской операции Sea Guardian, включая характер сотрудничества с ней миссии Евросоюза в реализации мер по усилению контроля над соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. В ожидании ответа Франция "решила временно отозвать силы, участвующие в операции".

В ночь на 18 июня турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский фрегат с помощью радарной системы ракетного наведения, что в Париже расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия".

В связи с этим инцидентом президент Франции Эмманюэль Макрон напомнил собственные слова о "смерти мозга" НАТО.

В свою очередь турецкое агентство Anadolu, сославшись на представителя ВС Турции, опровергло сообщения французской стороны и заявило, что турецкий фрегат использовал свои радарные системы не для прицеливания, а для наблюдения за французским кораблем, "который опасно маневрировал".



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