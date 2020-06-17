Россия в 2022 году начнет реализацию третьего этапа создания Единой космической системы (ЕКС). К 2024 году группировка должна быть полностью развернута.

Об этом сообщил главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин в интервью газете "Красная звезда", пишет ТАСС.

"В 2022 году предусмотрено обеспечить начало развертывания перспективной Единой системы спутниковой связи третьего этапа Вооруженных сил Российской Федерации, а с 2023 года - развертывание высокоорбитальной космической системы разведки. В рамках создания Единой космической системы (ЕКС) к 2024 году предусмотрено развертывание орбитальной группировки космических аппаратов", - сказал Суровикин.

Он подчеркнул, что завершение создания ЕКС позволит обеспечить выполнение задач по глобальному контролю поверхности Земного шара, а также "повышению живучести системы боевого управления в условиях помехового противодействия".

Суровикин также сообщил, что Россия создает унифицированную систему "Топаз", которая позволяет управлять спутниками на всех орбитах. "В интересах Воздушно-космических сил создается унифицированная командно-измерительная система "Топаз", которая позволит управлять космическими аппаратами на всех типах орбит", - сказал Суровикин.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что Россия создала из четырех спутников типа "Тундра" базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), который позволяет непрерывно мониторить территорию США на предмет запусков баллистических ракет. По его словам, аппараты выполняют свою задачу в полном объеме.

Он уточнил, что спутники "Тундра" "оборудованы инфракрасными приборами наблюдения нового поколения, позволяющими с высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности". Также аппараты "способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков", отметил источник. По данным собеседника агентства, четыре "Тундры" из состава ЕКС "Купол" вращаются вокруг Земли по высокоэллиптическим орбитам с максимальной высотой более 35 тыс. км. Траектории их полета расположены под углами друг к другу, формируя так называемое созвездие над Северным полушарием.

Как ранее сообщил изданию другой источник в оборонно-промышленном комплексе, всего в рамках ЕКС "Купол" должны быть задействованы девять новых аппаратов. "Купол" призван заменить прекратившие работу космические системы СПРН "Око" и "Око-1".

Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

"Приняты в эксплуатацию и поставлены на боевое дежурство радиолокационные станции высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении в городах Орск, Барнаул, Енисейск, оптический комплекс системы контроля космического пространства "Прицел", лазерный комплекс специального назначения "Пересвет", первая станция загоризонтного обнаружения "Контейнер-ЗМ"", - сказал Суровикин.

По его словам, всего поставлено более 550 единиц современных образцов вооружения по противовоздушной обороне, более 300 новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники для космических войск. "В результате доля современного вооружения Воздушно-космических сил уже превысила 70 процентов", - уточнил он.

В ноябре 2016 года заместитель командующего космическими войсками (КВ) Воздушно-космических сил (ВКС) России по испытаниям полковник Андрей Ивашина сообщил, что успешно проведены государственные испытания оптико-электронного комплекса "Прицел" в Алтайском крае.

Система контроля космического пространства - составная часть воздушно-космической обороны России, информационная система на основе специализированных и взаимодействующих средств, предназначенная для непрерывной и глобальной оценки космической обстановки в мирное и военное время.

Работы по созданию еще трех станций загоризонтного обнаружения "Контейнер-ЗМ" ведутся в настоящее время на сибирском, восточном и калининградском направлениях.

"В настоящее время организована работа по формированию еще трех таких же радиолокационных станций - Сибирской, Восточной и Калининградской, что позволит контролировать воздушное пространство со всех стратегических воздушно-космических направлений", - сказал он.

В декабре 2019 года в Мордовии на боевое дежурство заступила первая станция загоризонтного обнаружения "Контейнер-ЗМ". "Данная станция ведет разведку воздушного пространства над государствами Европы и Ближнего Востока", - уточнил Суровикин.

"Контейнеры" работают за счет приема сигнала, отраженного от ионизированного слоя атмосферы, который располагается на высотах от 60 км. Это позволяет вести радиолокацию на дальность до 3 тысяч км и обнаруживать цели, которые находятся по отношению к РЛС за изгибом земной поверхности, то есть вне прямой радиовидимости.

Как проинформировали ранее в Минобороны, планируется, что в России за счет загоризонтных станций "Контейнер" будет создано сплошное радиолокационное поле для обнаружения маневренных воздушных целей по аналогии с сетью станций системы предупреждения о ракетном нападении, которые отслеживают пуски баллистических ракет. "Контейнеры" в перспективе планируется ставить в том числе в Арктике.

Специализированная радиолокационная станция (РЛС) развернута в Подмосковье в рамках развития системы контроля космического пространства (СККП), сейчас проводятся ее испытания.

"В настоящее время завершены монтажно-настроечные работы и проводятся испытания специализированной радиолокационной станции, развернутой в Московской области", - отметил Суровикин.

Главком ВКС добавил, что также проводятся испытания многофункционального радиоизмерительного комплекса в Смоленской области. "В ближайшей перспективе планируется завершить развертывание и ввод в эксплуатацию оптических станций на территории Республики Крым", - подчеркнул Суровикин.

Кроме того, в 2020 году планируется завершить модернизацию командного пункта системы контроля космического пространства, который обеспечивает обработку и анализ всей поступающей информации о состоянии дел в околоземном космическом пространстве.

"В целом проводимая работа по совершенствованию системы контроля космического пространства позволит повысить возможности ведения разведки космической обстановки и прогнозирования ее развития", - рассказал главком, отметив, что СККП обеспечит контроль развертывания и определения целевого назначения малоразмерных космических аппаратов иностранных государств.

"Испытания средств системы (А-135) в настоящее время проводятся, уже в ближайшей перспективе ВКС получат обновленную многофункциональную радиолокационную станцию и модернизированные противоракеты системы ПРО", - сказал он.

В настоящее время активно ведутся работы по модернизации системы ПРО. Уже проведено несколько испытательных пусков новой модернизированной противоракеты.

"Несомненно, одна из важнейших задач, стоящих перед предприятиями ОПК, это модернизация уже существующей, стоящей на боевом дежурстве системы ПРО города Москвы А-135", - отметил Суровикин.

По его словам, возможности огневых средств системы по обороне столицы России и Московского промышленного района будут увеличены в два раза, что неоднократно подтверждено на проведенных предварительных испытаниях противоракеты.

"Учитывая актуальность развертывания РЛС на юго-западном ракетоопасном направлении, принято решение о создании РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности) метрового диапазона в Севастополе со сроком завершения в 2024 году", - сказал Суровикин.

Он напомнил, что в России создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении, позволяющей отследить пуски баллистических ракет. При этом продолжается строительство новых радиолокационных станций. По его словам, на сегодняшний день наземный эшелон СПРН в составе 10 радиолокационных станций образует сплошное периферийное радиолокационное поле и обеспечивает гарантированное обнаружение атакующих баллистических ракет на всех стратегических воздушно-космических направлениях (СВКН) по всем типам траекторий полета.

В целях развития наземного эшелона СПРН осуществляется создание сплошного двухдиапазонного периферийного радиолокационного поля за счет развертывания на территории Российской Федерации радиолокационных станций высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ).

Проводятся работы по созданию двухдиапазонного радиолокационного комплекса (ДРЛК) ВЗГ в районе Воркуты и высокопотенциальной РЛС ВЗГ дециметрового диапазона (далее - РЛС ВЗГ-ВП) в районе Мурманска со сроками завершения в 2021 и 2022 годах соответственно. Ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения.

В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает модернизацию ряда РЛС ВЗГ, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае, Иркутской области, и создание в Ленинградской области и Дальневосточном федеральном округе новых средств, обладающих повышенными характеристиками и помехоустойчивостью.

"Для радиотехнических войск ведется создание нового радиолокационного комплекса "Ниобий" с использованием современной компонентной базы. Технические характеристики радиолокационного комплекса превысят возможности стоящего на вооружении радиолокационного комплекса "Небо-М" по дальности обнаружения различных типов летательных аппаратов, в том числе гиперзвуковых", - сказал Суровикин.

По его словам, заступление в Мордовии на боевое дежурство радиолокационной станции загоризонтного обнаружения обеспечило контроль воздушного пространства над всей территорией Европы и Ближнего Востока, что существенно увеличило время на принятие решения на ответные действия. "Кроме того, развертывание подразделений радиотехнических войск на островах и архипелагах Северного Ледовитого океана позволило существенно нарастить радиолокационное поле в арктических широтах", - добавил главком.

"В сентябре текущего года мы планируем завершить испытания космического комплекса связи с космическими аппаратами "Благовест" на геостационарной орбите", - сказал Суровикин.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что испытания комплекса "Благовест" завершатся в середине июля 2020 года, когда будет осуществлен запуск четвертого спутника этой серии. По словам собеседника агентства, пуск будет выполнен с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М". Изначально запуск четвертого спутника "Благовест" планировался на первый квартал 2019 года, затем он был перенесен на первую неделю апреля.

Спутники предназначены для передачи данных, для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, телефонной и видео-конференц-связи с использованием Ка- и Ku-диапазонов частот.

Первый "Благовест" был запущен с Байконура 17 августа 2017 года. Космические войска дали спутнику название "Космос-2520". Второй аппарат этой серии был запущен с Байконура 19 апреля 2018 года, он получил название "Космос-2526". Третий спутник "Благовест" запущен с космодрома Байконур 21 декабря 2018 года, ему дали название "Космос-2533".

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех "Благовестов".

РЛС метрового диапазона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заработает в Севастополе в 2024 году.