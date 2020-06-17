У Криму приховують реальну кількість смертей від COVID-19 – Ольга Скрипник

14:00 03.07.2020   Крым

Голова правління Кримської правозахисної групи (КПГ) Ольга Скрипник поінформувала членів і спостерігачів Ради з прав людини ООН щодо погіршення ситуації з правами людини за період пандемії COVID-19 у Криму.

За словами правозахисниці, офіційні дані про число підтверджених випадків COVID-19 у Криму є далекими від дійсності, а рівень діагностики нового захворювання на півострові залишається низьким. Як-от, зокрема, досі відсутні офіційні дані щодо кількості захворювань у російській армії та поліції в Криму, пише Кримська правозахісна група.

“Інформація про тестування на COVID-19 в Криму двоїста, немає визначених термінів отримання результатів таких тестів. Багато пацієнтів не дістають на руки результати своїх тестів”, – розповіла Ольга Скрипник.

Правозахисниця звернула увагу учасників заходу на те, що до Криму приїздить багато громадян Росії з несприятливих щодо COVID-19 регіонів, але кримська влада жодного контролю за цими прибульцями не здійснює.

“Поширенню COVID-19 у Криму сприяє регулярне авіасполучення з Москвою, що сьогодні є найбільш небезпечним із розповсюдження COVID-19 регіоном у Російській Федерації. Вчора (30 червня 2020 року) було здійснено 38 рейсів з Москви до Сімферополя. Особи, котрі приїхали з Росії, не проходять самоізоляцію і не спрямовуються до обсерваторів, їх ніхто не тестує на COVID-19. Очевидно, що, для запобігання подальшому поширенню нової коронавірусної інфекції на півострові, російська влада має обмежити повітряне сполучення з Кримом, але вона цього не робить”, – зауважила Ольга Скрипник.

За її інформацією, в Криму після скасування частки карантинних обмежень де-факто влада стала частіше приховувати інформацію щодо нових випадків інфікування. Про це КПГ повідомили кримські медики. Також у Криму приховують реальну кількість смертей від COVID-19, а причиною смерті часто вказують негоспітальну пневмонію.

Ольга Скрипник наголосила, що, попри рекомендації ВООЗ не проводити масові заходи, а також всупереч зростання захворювань на COVID-19, у кількох містах Криму провели військові паради 24 червня.

Правозахисниця розповіла про те, що Росія в період пандемії ухвалила нові кримінальні та адміністративні статті за порушення карантинних обмежень.

“КПГ задокументувала майже 7 700 адміністративних справ в Криму за порушення «режиму підвищеної готовності», покараннями у цих справах зазвичай є штрафи”, – додала Скрипник.

Також Ольга Скрипник повідомила про погіршення ситуації в місцях несвободи в Криму і РФ, де утримують українських в’язнів. За її інформацією, не вжито необхідних заходів захисту й не робиться масове тестування навіть у слідчих ізоляторах Ростова-на-Дону й Лефортово, де вже офіційно підтверджено випадки захворювання на COVID-19. 



Ще на цю тему:

12:45 03.07.2020
COVID-19: В Крыму шесть новых случаев заражения
10:51 02.07.2020
В оккупированном Крыму подтверждены восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
20:30 01.07.2020
У російській колонії, де утримують українського політв'язня, зафіксували спалах COVID-19
17:00 01.07.2020
COVID-19: В Крыму за сутки лабораторно подтвержден у семи человек, в Севастополе - у шести
14:15 01.07.2020
Оккупанты отмечают рост количества «диких» туристов в Крыму
13:13 30.06.2020
Коронавирус: более 400 курортных объектов оккупированного Крыма хотят принимать туристов
12:12 30.06.2020
В оккупированном Крыму подтверждено шесть новых случаев COVID-19
15:30 26.06.2020
В оккупированном Севастополе – пять новых случаев заражения COVID-19, среди больных есть 6-летний ребенок
14:01 26.06.2020
В оккупированном Крыму подтверждены новые случаи коронавируса
16:00 25.06.2020
В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки
16:00 25.06.2020
Оккупанты сообщили о заполняемости крымских отелей
16:32 24.06.2020
Коронавирус в Крыму: 8 случаев заражения за сутки
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
Всі новини країни
Греция Греция
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
11:30 01.07.2020
Греція встановлює у морі "плавучий паркан" для захисту від мігрантів
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
19:15 01.07.2020
ЮВО: Российские танкисты на военной базе в Абхазии поражали воздушные цели
15:00 01.07.2020
COVID-19: ЕС отменяет ограничения на въезд для граждан Грузии
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
Всі новини країни
Россия Россия
18:00 03.07.2020
Індія купить російські Су-30 та МіГ-29 та авіаракети до них. Українські?
13:15 03.07.2020
Корабли Каспийской флотилии вернулись в порты базирования после несения боевой службы
13:00 03.07.2020
НАТО: Подлодки РФ активизировались в Атлантике в 2019 году
12:15 03.07.2020
После "обнуления" Путин потерял остатки легитимности – Сенат США
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
19:00 03.07.2020
Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post
16:30 03.07.2020
Турецкая Pegasus Airlines возобновила рейсы в Украину
14:45 03.07.2020
Париж решил прервать участие в миссии НАТО в Средиземном море
12:00 03.07.2020
Туреччина презентувала новий зенітно-ракетний комплекс / Фото, відео
Всі новини країни
Украина Украина
19:30 03.07.2020
У Нідерландах завершився другий блок слухань у справі МН17
19:15 03.07.2020
Кулеба: Відсутність води у Криму - це наслідок дій РФ як країни-окупанта / Відео
18:45 03.07.2020
Польща засуджує голосування в окупованому Криму щодо "обнулення" Путіна
18:30 03.07.2020
Суд у РФ продовжив розгляд білогірської "справи Хізб ут-Тахрір"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд