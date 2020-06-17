Голова правління Кримської правозахисної групи (КПГ) Ольга Скрипник поінформувала членів і спостерігачів Ради з прав людини ООН щодо погіршення ситуації з правами людини за період пандемії COVID-19 у Криму.

За словами правозахисниці, офіційні дані про число підтверджених випадків COVID-19 у Криму є далекими від дійсності, а рівень діагностики нового захворювання на півострові залишається низьким. Як-от, зокрема, досі відсутні офіційні дані щодо кількості захворювань у російській армії та поліції в Криму, пише Кримська правозахісна група.

“Інформація про тестування на COVID-19 в Криму двоїста, немає визначених термінів отримання результатів таких тестів. Багато пацієнтів не дістають на руки результати своїх тестів”, – розповіла Ольга Скрипник.

Правозахисниця звернула увагу учасників заходу на те, що до Криму приїздить багато громадян Росії з несприятливих щодо COVID-19 регіонів, але кримська влада жодного контролю за цими прибульцями не здійснює.

“Поширенню COVID-19 у Криму сприяє регулярне авіасполучення з Москвою, що сьогодні є найбільш небезпечним із розповсюдження COVID-19 регіоном у Російській Федерації. Вчора (30 червня 2020 року) було здійснено 38 рейсів з Москви до Сімферополя. Особи, котрі приїхали з Росії, не проходять самоізоляцію і не спрямовуються до обсерваторів, їх ніхто не тестує на COVID-19. Очевидно, що, для запобігання подальшому поширенню нової коронавірусної інфекції на півострові, російська влада має обмежити повітряне сполучення з Кримом, але вона цього не робить”, – зауважила Ольга Скрипник.

За її інформацією, в Криму після скасування частки карантинних обмежень де-факто влада стала частіше приховувати інформацію щодо нових випадків інфікування. Про це КПГ повідомили кримські медики. Також у Криму приховують реальну кількість смертей від COVID-19, а причиною смерті часто вказують негоспітальну пневмонію.

Ольга Скрипник наголосила, що, попри рекомендації ВООЗ не проводити масові заходи, а також всупереч зростання захворювань на COVID-19, у кількох містах Криму провели військові паради 24 червня.

Правозахисниця розповіла про те, що Росія в період пандемії ухвалила нові кримінальні та адміністративні статті за порушення карантинних обмежень.

“КПГ задокументувала майже 7 700 адміністративних справ в Криму за порушення «режиму підвищеної готовності», покараннями у цих справах зазвичай є штрафи”, – додала Скрипник.

Також Ольга Скрипник повідомила про погіршення ситуації в місцях несвободи в Криму і РФ, де утримують українських в’язнів. За її інформацією, не вжито необхідних заходів захисту й не робиться масове тестування навіть у слідчих ізоляторах Ростова-на-Дону й Лефортово, де вже офіційно підтверджено випадки захворювання на COVID-19.