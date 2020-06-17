ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях

13:45 03.07.2020   Абхазия

Военнослужащие медицинского подразделения российской военной базы в Абхазии впервые в полевых условиях применили мобильный подвижный комплекс врачебной помощи (ПК ВП-01) для профилактики и выявления острых инфекций у военнослужащих в полевых условиях.

В ходе первого в летнем периоде обучения полевого выхода на горном полигоне Цабал военнослужащие развернули современный полевой госпиталь ПК ВП-01, использовав при этом наработанный опыт и практику, пишет пресс-служба МО России.

Медицинские специалисты базы продолжают наращивать опыт, приобретенный ранее в условиях противодействия острым вирусным заболеваниям, внедряют новые подходы в программу медицинской подготовки военных специалистов медицинской службы.

Впервые в сложных полевых условиях сразу на двух полигонах были развернуты полевые мобильные комплекты госпиталя, каждый из них рассчитан на прием более 200 больных. Современные надувные модули госпиталя оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Конструкция госпиталя позволяет переоснастить операционные и перевязочные помещения для приема и изоляции пациентов с острыми вирусными заболеваниями.

Работа медиков военной базы ведется при тесном взаимодействии со службой радиохимической и биологической защиты базы, составлен план мероприятий по обработке полевых объектов и военной техники.

Так же сообщается, что военнослужащие призыва «Весна-2020», прибывшие на российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО) в Абхазию прошли мероприятия двухнедельного карантина и приступили к обучению по основным предметам боевой подготовки.

В течение всего периода карантина у военнослужащих, проживающих в отдельной казарме, трижды в день замеряли температуру. Все военнослужащие в обязательном порядке сдавали тест на коронавирусную инфекцию сразу по прибытию в воинскую часть и по завершению периода карантина.

По итогам тестов, у всех военнослужащих был показан отрицательный результат сдачи, что подтверждает эффективность принимаемых командованием ЮВО мер для безопасности и здоровья военнослужащих.



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