В Севастополе стартовал чемпионат ЧФ России по пожарно-спасательному спорту
|13:30 03.07.2020
|Севастополь
В оккупированном Севастополе на тренировочной базе Центра материально-технического обеспечения (МТО) Черноморского флота состоялось торжественное открытие 67-го Чемпионата Черноморского флота по пожарно-спасательному спорту.
В Чемпионате принимают участие 5 команд, из состава пожарных расчётов подразделений МТО флота, занимающихся хранением горюче-смазочных материалов, минно-торпедного и ракетного вооружения, пишет пресс-служба Минобороны России.
Участники соревнований будут бороться за звание лучших военных пожарных в преодолении полосы препятствий, штурмовании учебной башни, пожарной эстафете и боевом развёртывании пожарно-технического вооружения.
По итогам двух дней соревнований будут определены победители в каждой из дисциплин, из которых сформируют команду Черноморского флота, которая уже 15 июля примет участие в Чемпионате по пожарно-спасательному спорту Южного военного округа.
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