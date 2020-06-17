НАТО: Подлодки РФ активизировались в Атлантике в 2019 году
|13:00 03.07.2020
|Россия
Представители НАТО и военные аналитики утверждают, что по меньшей мере 10 российских подводных лодок принимали в конце прошлого года участие в учениях в Северной Атлантике.
Соответствующий материал опубликован в четверг на сайте газеты The Wall Street Journal, пишет ТАСС.
Как считают ее источники, в конце 2019 года 10 субмарин покинули места своего базирования на арктическом побережье России и взяли курс на Северную Атлантику. По оценке издания, эти маневры стали "самыми масштабными учениями после окончания холодной войны". Собеседники газеты полагают, что учения не только позволили показать "силу и амбиции российского флота по защите собственных территорий", но и были направлены на "демонстрацию мощи в Атлантике".
The Wall Street Journal приводит мнение военачальников США и их союзников, по версии которых Россия все чаще и на более длительные периоды развертывает подлодки в районах, где они якобы могут нести угрозу кораблям НАТО. "Мы наблюдаем это на постоянной основе: больше субмарин, на большем расстоянии и на протяжении более длительных периодов времени", - цитирует газета главу Объединенного морского командования НАТО вице-адмирала Кита Блаунта.
В то же время The Wall Street Journal публикует высказывания командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, который в марте в интервью еженедельнику "Звезда" заявил о том, что ВМФ России расширяет географию боевого дежурства и патрулирования. "Значительно расширилась и география районов, в которых североморцы занимаются плановой боевой учебой. Так, в прошлом году наши многоцелевые подводные лодки отработали ряд задач с глубоководными погружениями в различных районах нейтральных вод Норвежского моря. Подводники Северного флота приняли активное участие в учениях ВМФ России "Океанский щит", успешно действовали в Атлантике и Северном Ледовитом океане", - проинформировал он.
В декабре 2019 года германская медиагруппа RND со ссылкой на доклад НАТО сообщила о том, что активность российских субмарин в 2019 году достигла самого высокого уровня со времени завершения холодной войны. Представитель альянса Оана Лунгеску утверждала, что это касается прежде всего северной части Атлантического океана и Норвежского моря.
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