Державам-членам Альянсу представили національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік

09:15 03.07.2020   Украина

Вчора, 2 липня, відбулося засідання Комітету НАТО з партнерств та політики безпеки (у форматі Комісії Україна–НАТО) в режимі відеоконференції. 

Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Так, до складу української делегації на чолі із заступником генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції О. Генчевим увійшли представники МЗС, МВС та Міноборони.

“У ході засідання державам-членам НАТО представлено Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2020 рік”, — йдеться у повідомленні.

“Українською стороною було акцентовано увагу на значних змінах, що відбулися у підході до формування пріоритетів нової Програми, та впровадженні міжнародної методології стратегічного планування „Управління, орієнтоване на результат“. Новий підхід до Програми включає в себе структуру з чітко сформульованими стратегічними та операційними цілями, які є точними, вимірюваними, досяжними та фіксованими в термінах”, — пояснили в урядовому офісі.

Додається, що представники міністерств ознайомили союзників з основними пріоритетами у реформуванні сектору безпеки і оборони України відповідно до принципів та стандартів НАТО.

“Союзники схвально оцінили зусилля України, зазначивши, що РНП-2020 є всеохоплюючою та амбіційною програмою реформ в Україні”, — написали у пресслужбі офісу.

Так, держави—члени Альянсу висловили підтримку незалежності та територіальної цілісності України та запевнили у своїй подальшій політичній та практичній підтримці нашої держави на шляху до набуття членства в НАТО. Крім того, союзники привітали рішення щодо надання Україні статусу Партнера з розширеними можливостями, що відкриває додаткові напрями нашої взаємодії.

“Сторони спільно відзначили важливість продовження проведення реформ в Україні як в оборонно-безпековій, так і в невійськових сферах відповідно до найкращих світових практик та стандартів НАТО”, — резюмується у повідомленні.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Статус партнера з розширеними можливостями НАТО дає Україні широкі можливості, в тому числі у частині отримання більш конкретної інформації про ситуацію в анексованому Криму.



Ще на цю тему:

18:18 26.06.2020
НАТО отримало запит України на допомогу в боротьбі з наслідками повені
11:17 26.06.2020
Україна потребує ракет від НАТО через загрози з боку Росії – експерт
16:15 19.06.2020
У Міноборони розповіли, як у ЗСУ відбувається впровадження стандартів НАТО
09:15 18.06.2020
Столтенберг: Став партнером із розширеними можливостями, Україна ще більше наблизилася до НАТО
08:30 17.06.2020
Міністр оборони України назвав три складові нарощування бойових спроможностей ВМС України за стандартами НАТО
20:15 16.06.2020
﻿Умланд: Україна вже на такій стадії наближення до НАТО, що членство є можливим, і в Кремлі це бачать
18:04 16.06.2020
Україна має шанси стати членом НАТО "у правильний момент" - посол США
17:30 16.06.2020
Таран провів переговори з очільником представництва НАТО в Україні: про що йшлося
17:01 16.06.2020
Столтенберґ: Україна довела, що є дуже цінним партнером для НАТО
15:21 16.06.2020
Угорщина так і не зняла вето на проведення комісії "Україна-НАТО"
20:30 15.06.2020
Після отримання нового статусу в НАТО Україна прагне членства - Стефанішина
08:15 15.06.2020
Україна стала учасником Партнерства розширених можливостей НАТО
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
11:30 01.07.2020
Греція встановлює у морі "плавучий паркан" для захисту від мігрантів
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:15 01.07.2020
ЮВО: Российские танкисты на военной базе в Абхазии поражали воздушные цели
15:00 01.07.2020
COVID-19: ЕС отменяет ограничения на въезд для граждан Грузии
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
11:00 29.06.2020
ЮВО: Связисты российской военной базыв Абхазии провели учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
Всі новини країни
Россия Россия
13:00 03.07.2020
НАТО: Подлодки РФ активизировались в Атлантике в 2019 году
12:15 03.07.2020
После "обнуления" Путин потерял остатки легитимности – Сенат США
10:00 03.07.2020
Малый ракетный корабль Каспийской флотилии прибыл в Кронштадт для участия в параде / Фото
09:30 03.07.2020
США "закручують гайки": РФ обмежили в доступі до технологій
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
12:00 03.07.2020
Туреччина презентувала новий зенітно-ракетний комплекс / Фото, відео
20:20 02.07.2020
Туреччина зняла своє вето в НАТО з планів оборони Східної Європи - ЗМІ
14:45 02.07.2020
Держрада Туреччини за 17 хвилин обговорила перетворення храму Святої Софії у Стамбулі на мечеть - ЗМІ
13:45 02.07.2020
Суд у Туреччині перегляне статус собору Айя-Софія в Стамбулі
Всі новини країни
Украина Украина
12:45 03.07.2020
COVID-19: В Крыму шесть новых случаев заражения
11:30 03.07.2020
"Суд" відхилив апеляцію на продовження арешту кримськотатарського активіста
11:15 03.07.2020
Российские археологи возобновили незаконные раскопки в Херсонесе
11:00 03.07.2020
Катастрофа літака МАУ: Іран погодився виплатити компенсації сім'ям жертв
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд