Вчора, 2 липня, відбулося засідання Комітету НАТО з партнерств та політики безпеки (у форматі Комісії Україна–НАТО) в режимі відеоконференції.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Так, до складу української делегації на чолі із заступником генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції О. Генчевим увійшли представники МЗС, МВС та Міноборони.

“У ході засідання державам-членам НАТО представлено Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2020 рік”, — йдеться у повідомленні.

“Українською стороною було акцентовано увагу на значних змінах, що відбулися у підході до формування пріоритетів нової Програми, та впровадженні міжнародної методології стратегічного планування „Управління, орієнтоване на результат“. Новий підхід до Програми включає в себе структуру з чітко сформульованими стратегічними та операційними цілями, які є точними, вимірюваними, досяжними та фіксованими в термінах”, — пояснили в урядовому офісі.

Додається, що представники міністерств ознайомили союзників з основними пріоритетами у реформуванні сектору безпеки і оборони України відповідно до принципів та стандартів НАТО.

“Союзники схвально оцінили зусилля України, зазначивши, що РНП-2020 є всеохоплюючою та амбіційною програмою реформ в Україні”, — написали у пресслужбі офісу.

Так, держави—члени Альянсу висловили підтримку незалежності та територіальної цілісності України та запевнили у своїй подальшій політичній та практичній підтримці нашої держави на шляху до набуття членства в НАТО. Крім того, союзники привітали рішення щодо надання Україні статусу Партнера з розширеними можливостями, що відкриває додаткові напрями нашої взаємодії.

“Сторони спільно відзначили важливість продовження проведення реформ в Україні як в оборонно-безпековій, так і в невійськових сферах відповідно до найкращих світових практик та стандартів НАТО”, — резюмується у повідомленні.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Статус партнера з розширеними можливостями НАТО дає Україні широкі можливості, в тому числі у частині отримання більш конкретної інформації про ситуацію в анексованому Криму.