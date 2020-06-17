ЗСУ отримали партію бронетранспортерів / Фото

12:40 02.07.2020   Украина

Міноборони України отримало партію з 4 бронетранспортерів БТР-4Е від Харківського конструкторського бюро з машинобудування.

Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпром», пише Український мілітарний портал.

Відзначається, що бронетранспортери укомплектовані кулеметами виробництва київського державного підприємства «Маяк».

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ) входить до складу ДК «Укроборонпром».

«Передали до українського війська чотири БТР-4Е від ХКБМ, укомплектованих кулеметами від заводу “Маяк”», — повідомляють в «Укроборонпром».

Всього за контрактом ХКБМ має виготовити та передати 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.

В «Укроборонпром» відзначають, що вже виконано 80% контракту.

«Від моменту розблокування контракту з МОУ наприкінці 2019 року рухаємося чітко за планом! Вже виконано 80% контракту», — підкреслюють в «Укроборонпром».

Зазначимо, що виконання поставок харківським підприємством відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований наприкінці 2019 року.

Перші ж відвантаження бронетехніки, після відновлення робіт за контрактом 2016 року, відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передали військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е.

У травні 2020 року, Міноборони отримало партію з 5 БТР-4Е.

Окрім всього іншого, ця партія бронетранспортерів укомплектована кулеметами КТ-7,62 від київського заводу «Маяк», який вийшов на стале виробництво після простою.
 
БТР-4 – бронетранспортер з колісною формулою 8х8 та з бойовим модулем «Парус», розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро з машинобудування.

Бронетранспортери БТР-4Е. Фото: «Укроборонпром»



Ще на цю тему:

17:41 30.06.2020
Ракетний комплекс "Нептун" можуть передати ВСУ через півтора місяці
11:30 23.06.2020
"Вільха", "Нептун" та "Дельта": яке високотехнологічне озброєння придбають для Збройних Сил у 2020-2022 роках / Відео
09:15 23.06.2020
Попытки атаковать морскую базу в Новороссийске приведут Украину к «геополитической катастрофе» - росСМИ
08:30 22.06.2020
Українським військовим передали модернізований безпілотник Spectator-M1
08:30 18.06.2020
На Одещині випробували ракетний комплекс “Нептун” з бойовою частиною
18:00 17.06.2020
США надають Україні оборонне обладнання на понад $60 млн, включаючи ракети Javelin
17:15 17.06.2020
На Одещині вперше пройшли пуски "Нептуна" з бойовою частиною
12:30 10.06.2020
"Дано доручення поставити три дивізіони "Нептунів" на бойове чергування": директор Павлоградського хімічного заводу
18:30 09.06.2020
Российские спецслужбы пытались похитить документацию на украинский ракетный комплекс
15:15 03.06.2020
Украинский противокорабельный комплекс «Нептун» поразил две цели на разных дистанциях / Фото
10:15 01.06.2020
З 2015 року ЗСУ отримали понад 300 розвідувальних БПЛА "Лелека-100" / Відео, фото
09:15 28.05.2020
"Укроборонсервіс" презентував відремонтований комплекс "Кольчуга-КЕ" / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
11:30 01.07.2020
Греція встановлює у морі "плавучий паркан" для захисту від мігрантів
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:15 01.07.2020
ЮВО: Российские танкисты на военной базе в Абхазии поражали воздушные цели
15:00 01.07.2020
COVID-19: ЕС отменяет ограничения на въезд для граждан Грузии
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
11:00 29.06.2020
ЮВО: Связисты российской военной базыв Абхазии провели учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
Всі новини країни
Россия Россия
19:39 02.07.2020
Путін готує росіян до війни? Центробанк РФ зробив дивне повідомлення
15:47 02.07.2020
Росія співпрацювала з "Талібаном", щоб пришвидшити виведення військ США з Афганістану – Пентагон
14:30 02.07.2020
Голосування за поправки до конституції РФ. З'явилися екзитполи щодо Москви та Санкт-Петербурга
13:30 02.07.2020
ЦВК Росії обробила 100% протоколів. Підтримки до Конституції підтримали 77,92%
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
20:20 02.07.2020
Туреччина зняла своє вето в НАТО з планів оборони Східної Європи - ЗМІ
14:45 02.07.2020
Держрада Туреччини за 17 хвилин обговорила перетворення храму Святої Софії у Стамбулі на мечеть - ЗМІ
13:45 02.07.2020
Суд у Туреччині перегляне статус собору Айя-Софія в Стамбулі
12:45 02.07.2020
Помпео закликає Туреччину залишити Святу Софію музеєм
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 02.07.2020
Україна відновлює регулярні авіарейси: куди можна полетіти
20:50 02.07.2020
За 6 років ВСУ отримали допомогу від американських колег на близько 500 млн доларів – Хомчак
20:40 02.07.2020
Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань: у США стурбовані
20:10 02.07.2020
Українських політв'язнів змушували голосувати за «обнулення» термінів Путіна — Денісова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд