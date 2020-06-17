ЗСУ отримали партію бронетранспортерів / Фото
|12:40 02.07.2020
|Украина
Міноборони України отримало партію з 4 бронетранспортерів БТР-4Е від Харківського конструкторського бюро з машинобудування.
Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпром», пише Український мілітарний портал.
Відзначається, що бронетранспортери укомплектовані кулеметами виробництва київського державного підприємства «Маяк».
Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ) входить до складу ДК «Укроборонпром».
«Передали до українського війська чотири БТР-4Е від ХКБМ, укомплектованих кулеметами від заводу “Маяк”», — повідомляють в «Укроборонпром».
Всього за контрактом ХКБМ має виготовити та передати 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.
В «Укроборонпром» відзначають, що вже виконано 80% контракту.
«Від моменту розблокування контракту з МОУ наприкінці 2019 року рухаємося чітко за планом! Вже виконано 80% контракту», — підкреслюють в «Укроборонпром».
Зазначимо, що виконання поставок харківським підприємством відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований наприкінці 2019 року.
Перші ж відвантаження бронетехніки, після відновлення робіт за контрактом 2016 року, відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передали військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е.
У травні 2020 року, Міноборони отримало партію з 5 БТР-4Е.
Окрім всього іншого, ця партія бронетранспортерів укомплектована кулеметами КТ-7,62 від київського заводу «Маяк», який вийшов на стале виробництво після простою.
БТР-4 – бронетранспортер з колісною формулою 8х8 та з бойовим модулем «Парус», розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро з машинобудування.
Бронетранспортери БТР-4Е. Фото: «Укроборонпром»
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