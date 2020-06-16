США посилили правила експортного контролю щодо поставок товарів в Росію, а також в низку інших країн.

29 червня 2020 року набрали чинності два нових правила Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США, які ще більше обмежують потенційний експорт чутливих технологій в Росію (а також в Китай і Венесуелу), пише defence-ua.

Перше правило скасовує виняток для американських експортерів, які до цього могли постачати в Росію без ліцензії стосовно широкого спектру товарів, якщо вони призначені для цивільного використання цивільними споживачами. Це підшипники, напівпровідники, комп'ютери, телекомунікаційне обладнання, радіолокаційні системи, обладнання для виробництва літакових двигунів та інше. Зараз, навіть якщо ці товари передбачається використовувати виключно в цивільних цілях, експортеру знадобиться отримати спеціальну ліцензію Мінторгу США. Це займає додатковий час, і в дозволі на експорт може бути відмовлено, якщо у BIS з'являться якісь сумніви в кінцевому користувачі такої продукції.

BIS пояснювало скасування "цивільної" ліцензії для таких поставок тим, що країни на зразок Китаю або Росії часто застосовують стратегію інтеграції цивільних і військових галузей, що ускладнює для американських експортерів ідентифікацію кінцевого користувача. Крім того, іноді американські технології, що поставляються на адресу громадянських споживачів, згодом виявляються в руках оборонно-промислових організацій.

Друге правило, зачіпає Росію, Китай та Венесуелу, розширює визначення - "військове використання" товарів. Воно звузить і мінімальні можливості російського оборонного сектора закуповувати американські товари, технології і програмне забезпечення. Під "кінцевим військовим користувачем" будуть розуміти збройні сили, національна поліція, національна гвардія, розвідувальні служби, а також "будь-яка особа або організація, чиї дії або функції призначені для підтримки військового використання" товару. Додавання останнього пункту ускладнить поставки американських товарів для тих користувачів в Росії, які хоч якось пов'язані з військовим або силовим сектором.

Під "кінцевим військовим використанням" вже розуміється не тільки безпосередньо розробка або виробництво військової продукції, а й застосування будь-якого товару для "підтримки або сприяння експлуатації, установки, технічного обслуговування або ремонту, модернізації" військової продукції. У питанні експорту в Росію товарів і технологій для "кінцевих військових користувачів" або "кінцевого військового використання" (в розширеному визначенні) BIS буде слідувати політиці відмови: іншими словами, експортерам навіть не варто пробувати отримати ліцензію на експорт.

До переліку товарів, які тепер не можна буде поставляти військовим користувачам, додані генератори для використання на АЕС, сенсори і лазери, рухові установки, певне обладнання для морських судів, акустичне обладнання для детектування підводних об'єктів і т.д. Наприклад, поставка iPhone або копії Microsoft Windows військовому користувачу в Росії або Китаї стане практично неможлива, відзначається в блозі міжнародної юрфірми Pillsbury Winthrop Shaw Pittman.