Туреччина презентувала новий зенітно-ракетний комплекс / Фото, відео

12:00 03.07.2020   Турция

В Туреччині створений зенітний ракетний комплекс ближнього радіусу дії Sungur.

Як повідомив 1 липня 2020 року керівник Секретаріату оборонної промисловості Туреччини (SSB) Ісмаїл Демір в країні створено власний мобільний зенітно-ракетний комплекс ближнього радіусу дії Sungur.

"Новий член родини вітчизняних засобів протиповітряної оборони, розроблений компанією Roketsan у співпраці із вітчизняними зацікавленими сторонами оборонної галузі, готовий поповнити військовий арсенал після успішних випробувань" - написав Ісмаїл Демір в Twitter, передає defence-ua.

У поширеному Секретаріатом оборонної промисловості Туреччини відео продемонстровано, що у ЗРК Sungur використовується чотири ракети від переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) турецького виробництва Portatif Savunma (скор. PorSav). Вона є турецьким аналогом американського ЗРК Stinger. Конструкція цих ракетних систем майже однакова.

Найголовніша відмінність ракети - це використання іншого шукача. У турецькому комплексі використовується головка самонаведення власного виробництва - Imager Infrared (IIR) замість IR Seeker Head на Stinger. Як стверджується, "ракети з даним шукачем складно обдурити традиційними контрзаходами авіації".

Ракета створена двома турецьким компаніями - Roketsan та Aselsan. Нова ракета здатна вразити ціль на відставні 4 км, однак не виключається її можливість уражати ціль на максимальній дальності у 6 км.

Турецькі ЗРК встановлені у комплексі Sungur на шасі броньованого автомобіля Kirpi з колісною формулою 4х4, виробництва місцевої компанії ВМС.

ЗРК Sungur. Фото з сайту defence-ua



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