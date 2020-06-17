КБ "Луч" розробило перший ударний український БПЛА "Сокіл-200" / Відео

08:15 03.07.2020   Украина

ДП "ДККБ "Луч" у жовтні 2020 року планує продемонструвати ударний БПЛА власної розробки, здатний нести до чотирьох керованих високоточних ракет.

Про проект українського ударного безпілотника в програмі Security Talks розповів Генеральний конструктор-Генеральний директор КБ "Луч" Олег Коростельов, пише defence-ua.

"Рівень корисного навантаження, в цьому випадку я маю на увазі тільки пускові під ракети та власне самі ракети, інше все входить в (корисне навантаження) основний апарат. Тобто ми вважаємо, що ми повинні мати можливість нести чотири ракети, по дві з кожного боку. З огляду на їх вагу, це приблизно по 50 кг, це і виходить приблизно 200-250 кілограм. Такий повинен бути літальний апарат. Такий апарат ми спроектували", - відзначив Олег Коростельов.

За словами керівника "ДККБ "Луч", подібна бойова машина зможе триматися у повітрі приблизно добу. Скоріш за все, ударний вітчизняний БПЛА буде використовувати поршневий чи турбогвинтовий двигун, ймовірно вітчизняного виробництва.

"Ми збираємося показати макет на виставці "Зброя та безпека-2020". Ми зараз узгоджуємо площу з "Укроборонпромом", і я сподіваюся, що площу під наші розробки все-таки виділять, й ми тоді в натуральну величину покажемо такий літак", - повідомив Генеральний конструктор-Генеральний директор КБ "Луч".

Варто додати, що за підрахунками фахівців київського КБ подібний БПЛА можна розробити та прийняти на озброєння в дуже короткий термін.

"Я вважаю, що цілком реально прийняти такий літак на озброєння за півтора року. Почати літати там, через дев'ять місяців, і ще 8-9 місяців залишити на всі випробувальні роботи та відпрацювання", - відзначив Олег Коростельов.

Олег Коростельов вважає, що для управління ударним українським БПЛА можливо буде використати рухомий командний пункт РКП-360 від комплексу РК-360МЦ "Нептун" з необхідними доробками.

На думку розробника комплексів "Нептун" та "Вільха", вже зараз Україна має відпрацьовані технології (частина з яких власне й була перевірена, у тому числі, і під час випробувань комплексу "Нептун"), які й фінансово, й технічно складають до 85% вартості робіт зі створення подібного ударного безпілотного апарату.



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