Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн

11:45 03.07.2020   Болгария

Словаччина вирішила не відкривати кордони для Болгарії та Чорногорії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на словацьке Noviny, відповідне рішення 2 липня прийняла рада експертів та прем'єр Ігор Матовіч.

Болгарію та Чорногорію виключили зі списку "безпечніших" країн через погіршення у них епідеміологічної ситуації. Водночас, до нього увійшли Іспанія, Італія, Бельгія, Нідерланди та Ірландія. 

Відтак фінальний "зелений список" для Словаччини включає держави Балтії, всю Північну Європу (окрім Швеції), Фарерські острови, також Польщу, Чехію та Угорщину, Кіпр, Грецію, Хорватію, Словенію, Ліхтенштейн, Мальту, Монако, Німеччину,  Австрію, Швейцарію, Іспанію, Італію, Бельгію, Нідерланди та Ірландію.

З-поміж третіх країн Словаччина вирішила відкрити кордони для Австралії, Японії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Китаю. 

Нагадаємо, раніше Австрія винесла попередження про подорожі до країн Західних Балкан, в тому числі до двох із шести держав регіону, які Європейський Союз визначив як безпечні.

Італія вирішила поки не відкривати кордони для третіх країн, в тому числі для списку так званих "безпечних" країн, узгодженого Радою ЄС.

Нагадаємо, Європейський союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн - але не Україна. Внутрішні кордони країн ЄС рекомендували відкрити ще з 15 червня.



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