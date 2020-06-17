"Суд" відхилив апеляцію на продовження арешту кримськотатарського активіста
|11:30 03.07.2020
|Крым
Так званий верховний суд в окупованому Криму відхилив апеляційну скаргу на продовження арешту фігуранту другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Аліму Карімову.
Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність, пише Укрінформ.
"Апеляційну скаргу адвоката Євгена Єгорочкіна на рішення суду першої інстанції про продовження терміну тримання під вартою фігуранту другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Аліму Карімову залишили без задоволення", - йдеться в повідомленні.
Слухання проходило у відкритому режимі за допомогою відеоконференцзв'язку з СІЗО-1 Ростова-на-Дону, де знаходиться зараз Карімов. Судова колегія брала участь у засіданні з Третього Касаційного суду в місті Сочі.
Як повідомив адвокат Карімова, його підзахисний почувається добре, "активно виступав у суді".
"Нам надали можливість поспілкуватися по відеоконференцзв'язку. Встановлено, що Карімов почувається добре, передає всім вітання. Активно і яскраво виступав у суді", - прокоментував адвокат.
Алім Карімов був затриманий і заарештований 27 березня 2019 року після масових обшуків у Криму, коли було заарештовано 24 людини, які стали згодом фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір". Йому інкримінують ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь в діяльності терористичної організації") і загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.
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