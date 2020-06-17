Так званий верховний суд в окупованому Криму відхилив апеляційну скаргу на продовження арешту фігуранту другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Аліму Карімову.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність, пише Укрінформ.

"Апеляційну скаргу адвоката Євгена Єгорочкіна на рішення суду першої інстанції про продовження терміну тримання під вартою фігуранту другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Аліму Карімову залишили без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Слухання проходило у відкритому режимі за допомогою відеоконференцзв'язку з СІЗО-1 Ростова-на-Дону, де знаходиться зараз Карімов. Судова колегія брала участь у засіданні з Третього Касаційного суду в місті Сочі.

Як повідомив адвокат Карімова, його підзахисний почувається добре, "активно виступав у суді".

"Нам надали можливість поспілкуватися по відеоконференцзв'язку. Встановлено, що Карімов почувається добре, передає всім вітання. Активно і яскраво виступав у суді", - прокоментував адвокат.

Алім Карімов був затриманий і заарештований 27 березня 2019 року після масових обшуків у Криму, коли було заарештовано 24 людини, які стали згодом фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір". Йому інкримінують ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь в діяльності терористичної організації") і загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.