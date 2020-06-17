Іран погодився виплатити компенсацію сім'ям загиблих у збитому іранськими військовими Boeing 737 МАУ.

Як повідомляє Al Jazeera, про це в четвер, 2 липня, заявила міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде, пише ZN,UA.

"Ми підписали угоду про взаєморозуміння, згідно з яким тепер ми будемо вести переговори з Іраном про відшкодування шкоди, компенсації найближчим родичам жертв", - підкреслила вона.

Угода була досягнута після переговорів з Іраном та іншими країнами, громадянами яких були жертви катастрофи.

Про які саме суми йдеться, шведський міністр не уточнила, але зазначила, що "немає сумнівів" у виконанні Іраном своїх зобов'язань.

Вранці 8 січня в Ірані зазнав аварії Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", що летів з Тегерана до Києва. В авіакатастрофі загинули 11 громадян України - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Крім українців на борту літака перебували громадяни Ірану, Канади, Німеччини, Великобританії, Швеції та Афганістану: всього 176 осіб. Більшість пасажирів були іранцями або громадянами інших держав іноземного походження. Серед них було багато студентів і співробітників університетів.

Спершу Іран заперечував свою причетність до катастрофи, одразу ж заявивши про технічну несправність літака Boeing 737 2016 року випуску, які пройшов техобслуговування за день до вильоту.

Однак 11 січня командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджизаде взяв на себе всю відповідальність за катастрофу. Згідно з офіційною версією, цивільний борт збили помилково.

Перед цим про те, що Boeing був атакований ППО Ірану, заявляли президент США Дональд Трамп, канадський і британський прем'єр-міністри Джастін Трюдо і Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг. У Тегерані цю версію відкидали, звинувачуючи США в "психологічній війні".