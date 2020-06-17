За минувший маркетинговый год терминал «Укртрансагро» увеличил перевалку зерновых на 61,6%

10:45 03.07.2020   Украина

ООО «Укртрансагро», оперирующее зерновым терминалом в акватории Азовского моря в Мариуполе, в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 — июнь 2020) увеличило объем перевалки по сравнению с предыдущим МГ на 61,6%, или на 271 тысяч — до рекордных 711 тысяч тонн. 

Об этом сообщила пресс-служба компании, пишут Порты Украины.

По-прежнему большую часть перевалки занимает пшеница — 585 тыс. тонн (82% грузопотока), кукуруза — 70 тыс. тонн (10%), ячмень — 35 тыс. тонн (5%), подсолнечный и соевый шрот — 18 тыс. тонн. Впервые была обработана новая культура — 3 тыс. тонн сорго.

Основными потребителями аграрной продукции, по-прежнему, являются страны Средиземноморья. Среди стран-импортеров по объему отгруженной продукции лидируют Турция (38%), Ливан (20%), Египет (19%), Израиль (6%).

Согласно сообщению, максимально снизилось количество принятых железнодорожных вагонов – до 52 единиц, что вызвано инфраструктурными проблемами подъездных железнодорожных путей к Мариуполю. В начале МГ были приняты вагоны со шротом. В то же время обработано более 22 тыс. автомобилей с агропродукцией. Было осуществлено экспедирование 105 судов.

«Маркетинговый год для нашей компании стал годом совершенствования собственных возможностей и испытаний новыми сторонними факторами. Большая урожайность и раннее начало сезона настроили терминал на максимальную скорость работы и слаженность в операционных процессах каждого звена. И как результат — рекордные показатели обработки агропродукции», — отметил генеральный директор ООО «УкрТрансАгро» Павел Плотников.

«Карантинный период в связи с мировой эпидемией не повлиял на график работы компании, поскольку сразу были предприняты все нормы для обеспечения безопасной работы. В преддверии нового сезона был осуществлен плановый ремонт, поэтому мы готовы дальше устанавливать новые рекорды», — добавил руководитель.

ООО «Укртрансагро» оперирует морским терминалом по перевалке зерновых грузов в Мариуполе годовой пропускной способностью 1 млн тонн. Мощность единовременного хранения составляет 48,12 тыс. тонн, складов напольного хранения — 9,5 тыс. тонн. Эксплуатация терминала началась в 2008 году. Терминал в 2018-2019 МГ перегрузил 440 тыс. тонн зерновых и масличных.

ООО «Укртрансагро» находится в управлении УК «Мариупольская инвестиционная группа», которая также управляет ООО «СРЗ» (судостроение и судоремонт, выпуск машиностроительной продукции, стивидорная деятельность), ООО «УТА Логистик» (логистические и экспедиторские услуги), ООО «Маритайм Логистикс» (услуги менеджмента морских судов), ООО «Мартлет» (фумигационные услуги) и другими активами.



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