Одесская таможня Государственной таможенной службы Украины в январе-июне 2020 года увеличила сумму администрированных таможенных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 1 млрд грн — до 18,2 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Одесской таможни, пишут Порты Украины.

«В июне администрировано почти 3,1 млрд грн таможенных платежей. Сверх плана в госбюджет перечислено 27 млн грн. Показатель мая превышен на 92 млн грн», — указала пресс-служба Одесской таможни.

Одесская таможня в мае 2020 года обеспечила поступление таможенных платежей в госбюджет в объеме 2,97 млрд грн.

В мае 2020 года и.о. председателя Гостаможслужбы Игорь Муратов назначил и.о. начальника Одесской таможни Олега Погореловского вместо уволенного Михаила Грибанова. До этого назначения Погореловский работал начальником отдела таможенного аудита Одесской таможни.