Малый ракетный корабль Каспийской флотилии прибыл в Кронштадт для участия в параде / Фото

10:00 03.07.2020   Россия

Малый ракетный корабль (МРК) Каспийской флотилии "Великий Устюг" стал первым кораблём, прибывшим в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде. 

Об этом сообщили 1 июля в группе информационного обеспечения ВМФ Минобороны России, пишет sudostroenie.info.

После межфлотского перехода корабль ошвартовался у причала Ленинградской военно-морской базы. По данным военного ведомства, техника и вооружение корабля работают в штатном режиме.

МРК "Великий Устюг" построен на Зеленодольском заводе им. Горького по проекту 21631 "Буян-М", разработанному Зеленодольским ПКБ. В настоящее время в составе ВМФ России несут службу восемь кораблей данного проекта.

Напомним, в 2020 году Главный военно-морской парад пройдёт в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля.

Фото: Минобороны России



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