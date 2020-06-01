Малый ракетный корабль (МРК) Каспийской флотилии "Великий Устюг" стал первым кораблём, прибывшим в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде.

Об этом сообщили 1 июля в группе информационного обеспечения ВМФ Минобороны России, пишет sudostroenie.info.

После межфлотского перехода корабль ошвартовался у причала Ленинградской военно-морской базы. По данным военного ведомства, техника и вооружение корабля работают в штатном режиме.

МРК "Великий Устюг" построен на Зеленодольском заводе им. Горького по проекту 21631 "Буян-М", разработанному Зеленодольским ПКБ. В настоящее время в составе ВМФ России несут службу восемь кораблей данного проекта.

Напомним, в 2020 году Главный военно-морской парад пройдёт в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля.

Фото: Минобороны России