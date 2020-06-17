Захист і родичі фігуранта другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір», 60-річного кримського татарина Сервета Газієва, якого утримують у СІЗО Сімферополя, наполягають на необхідності надання йому кваліфікованої медичної допомоги.

Як пише Крим.Реалії, про це повідомляє «Кримська солідарність» із посиланням на його адвоката Олександра Стасюка і рідну сестру політв'язня Світлану Аблямітову.

«Мій брат – літня людина. У нього постійні болі в кишківнику, регулярно піднімається високий тиск, ліки вкрай складно передати», – сказала Аблямітова.

Стасюк додав, що 30 червня відвідав свого підзахисного в сімферопольському СІЗО і має намір звертатися до адміністрації ізолятора з клопотаннями про надання кваліфікованої медичної допомоги.

«Особливої уваги вимагає стоматологія, ми зараз нею займаємося. Чим займатимуся я – намагатимусь усе ж вивезти його до громадської лікарні, де дійсно кваліфіковані лікарі ще раз його оглянуть і, сподіваюся, пролікують. Є проблеми зі шлунком, є проблеми з тиском. Це все було і є. Звісно, від перебування в слідчому ізоляторі вони не зникають, а залишаються, тобто, лікування він там не отримує належного, оскільки фахівців немає, лікарських засобів немає. Передані ліки спізнюються, не відразу передаються», – повідомив адвокат.

9 червня підконтрольний Росії Верховний суд Криму продовжив запобіжний захід дев'ятьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» до 15 вересня.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.