В крымской столице качество питьевой воды улучшится в течение недели.

Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель генерального директора ГУП РК "Вода Крыма" Игорь Данилович.

В течение нескольких недель жители Симферополя жалуются на качество и цвет питьевой воды: из кранов течет вода бурого цвета.

В ГУП "Вода Крыма" пояснили происходящее увеличением паводков, отметив, что вода соответствует санитарным правилам и нормам. На предприятии сообщили, что принимают меры для улучшения качества воды и приносят извинения жителям города за временные неудобства.

"Наши объекты работают круглосуточно, персонал находится на местах. Вода очищается, но началась сильная мутность из-за обильных осадков. Ориентировочно, в ближайшую неделю муть осядет", - сказал Данилович.

Он пояснил, что мутность в водохранилищах, обеспечивающих водой крымскую столицу, повысилась из-за обильных осадков.

"Источником водоснабжения Симферополя являются три водохранилища – Симферопольское, Партизанское и Аянское. У каждого из них свои очистные сооружения, поэтому жалобы локальные. Где-то дождей в горах и предгорьях прошло больше , что увеличило мутность Партизанского водохранилища, где-то меньше, поэтому в Аянском иная ситуация", - пояснил специалист.