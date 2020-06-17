Надо потерпеть: Симферопольцам рассказали, когда из кранов перестанет течь коричневая вода
|08:45 03.07.2020
|Крым
В крымской столице качество питьевой воды улучшится в течение недели.
Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель генерального директора ГУП РК "Вода Крыма" Игорь Данилович.
В течение нескольких недель жители Симферополя жалуются на качество и цвет питьевой воды: из кранов течет вода бурого цвета.
В ГУП "Вода Крыма" пояснили происходящее увеличением паводков, отметив, что вода соответствует санитарным правилам и нормам. На предприятии сообщили, что принимают меры для улучшения качества воды и приносят извинения жителям города за временные неудобства.
"Наши объекты работают круглосуточно, персонал находится на местах. Вода очищается, но началась сильная мутность из-за обильных осадков. Ориентировочно, в ближайшую неделю муть осядет", - сказал Данилович.
Он пояснил, что мутность в водохранилищах, обеспечивающих водой крымскую столицу, повысилась из-за обильных осадков.
"Источником водоснабжения Симферополя являются три водохранилища – Симферопольское, Партизанское и Аянское. У каждого из них свои очистные сооружения, поэтому жалобы локальные. Где-то дождей в горах и предгорьях прошло больше , что увеличило мутность Партизанского водохранилища, где-то меньше, поэтому в Аянском иная ситуация", - пояснил специалист.
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