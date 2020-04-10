Сильный ливень с крупным градом и шквальный ветер обрушились в четверг, 2 июля, на регионы Крыма.

В Саках половина города осталась без света, часть улиц оказались подтопленными. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Александр Овдиенко, пишет РИА Новости.

"Половина города без света – восстановительные работы ведутся. Повалено 31 дерево. Есть подтопленные улицы, дороги и перекрестки. Вода стремительно убывает", – написал градоначальник в Facebook. Также значительно повреждены крыши трех многоквартирных домов.

По словам Овдиенко, власти города определяют с ущерб и механизм восстановления повреждений.

В Симферополе на двух линиях электропередач произошли серьезные поломки из-за непогоды, оставив без света 2,5 тыс. абонентов.

Об этом РИА Новости Крым сообщили в "Крымэнерго".

"В Симферополе пострадали две линии электропередач мощностью 10 кВольт. Одна находится в центре города, в результате чего обесточены 955 абонентов, вторая – линия Южная, к которой подсоединены 1501 абонентов. Обе пострадали во время ливней и гроз.

Восстановительные работы ведутся, и возможно, что в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено", - уточнили в пресс-службе предприятия.

В то же время в "Крымтроллейбусе" сообщили, что непогода и отключения света не повлияли на работу электротранспорта, так как у предприятия имеются свои подстанции.

