Буйство стихии в Крыму: оборванные ЛЭП и подтопленные улицы
|08:30 03.07.2020
|Крым
Сильный ливень с крупным градом и шквальный ветер обрушились в четверг, 2 июля, на регионы Крыма.
В Саках половина города осталась без света, часть улиц оказались подтопленными. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Александр Овдиенко, пишет РИА Новости.
"Половина города без света – восстановительные работы ведутся. Повалено 31 дерево. Есть подтопленные улицы, дороги и перекрестки. Вода стремительно убывает", – написал градоначальник в Facebook. Также значительно повреждены крыши трех многоквартирных домов.
По словам Овдиенко, власти города определяют с ущерб и механизм восстановления повреждений.
В Симферополе на двух линиях электропередач произошли серьезные поломки из-за непогоды, оставив без света 2,5 тыс. абонентов.
Об этом РИА Новости Крым сообщили в "Крымэнерго".
"В Симферополе пострадали две линии электропередач мощностью 10 кВольт. Одна находится в центре города, в результате чего обесточены 955 абонентов, вторая – линия Южная, к которой подсоединены 1501 абонентов. Обе пострадали во время ливней и гроз.
Восстановительные работы ведутся, и возможно, что в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено", - уточнили в пресс-службе предприятия.
В то же время в "Крымтроллейбусе" сообщили, что непогода и отключения света не повлияли на работу электротранспорта, так как у предприятия имеются свои подстанции.
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