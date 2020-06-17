Оккупированный Севастополь может лишиться привычных паромов, которые долгое время былы визитной карточкой города.

Такое опасение по телефонц высказали сотрудники Севморпорта в ходе дистанционного приема "депутата" Госдумы РФ Дмитрия Белика, пишет издание Новости Крыма со ссылкой на телеканал Первый Севастопольский.

Как рассказал один из работников порта, паромы «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Истомин» хотят заменить на катер, который не подходит для переправы через Севастопольскую бухту.

«Мы работаем без разворота, у нас двухвинтовые суда. И старые паромы были такого типа, и новые. А они хотели одновинтовой, который ходит как катер обычный», – рассказал собеседник депутата, под «ними», вероятно, имея ввиду руководоство порта.

Дмитрий Белик, в свою очередь, заверил горожанина, что свяжется по этом вопросу с оккупационным правительством Севастополя.

«Это уже традиционный для Севастополя вид транспорта. Многие переезжают из центра на Северную сторону и обратно», – пояснил депутат.

Сейчас по Севастопольской бухте курсирует только один паром «Адмирал Истомин». В конце 2019 года его коллега «Адмирал Лазарев» вышел из строя. По словам сотрудников Севморпорта, он до сих пор находится в ремонте.

При этом в зимний период паромная переправа часто закрывалась из-за поломки судна.