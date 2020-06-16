Україна відновлює регулярні авіарейси: куди можна полетіти

21:01 02.07.2020   Украина

Україна поступово послаблює карантин і з кожним днем запускає все більше міжнародних авіарейсів. Водночас більшість популярних напрямків залишаються закритими для українців.

РБК-Україна стежить за тим, як відновлюються повітряні перевезення.

SkyUp скасував кілька внутрішніх маршрутів

Авіакомпанія SkyUp відмовилася від трьох з восьми раніше оголошених внутрішніх маршрутів. Зокрема, не будуть здійснюватися польоти з Києва до Львова і Харкова, а також з Харкова до Львова. Пасажирам обіцяють повернення коштів за придбані квитки.

Таким чином, внутрішня мережа включатиме перельоти за маршрутами Київ-Одеса, Київ-Запоріжжя, Харків-Одеса, Львів-Херсон і Львів-Одеса.

Польща відмовилася від карантину для деяких українців

Польський уряд скасував обов'язковий 14-денний карантин для громадян України. Правда, поки це стосується тільки пасажирів, які прибувають літаком.

"Мотор Січ" поки не буде літати до Мінська

Українська авіакомпанія "Мотор Січ" скасувала рейси з Запоріжжя до Мінська у зв'язку з епідеміологічною обстановкою. Поки скасовано рейси на період з 17 по 31 липня. При цьому точної дати поновлення польотів по даному напрямку немає.

Wizz Air відкрив базу у Львові з новими напрямками

Лоукостер Wizz Air відкрив базу в аеропорту Львова, яка є другою після Києва. З запуском бази будуть виконуватися рейси за новими напрямками - Гамбург, Таллінн, Біллунн, Лісабон і Щецин.

Відзначимо, рейси Львів-Лісабон очікуються в другій половині липня.

Польща і Туреччина відновили авіасполучення з Україною

З 1 липня Польща дозволила регулярні авіарейси до України, і перші літаки вже прийняли аеропорти Києва та Львова. Крім того, пасажирів з України звільнили від проходження двотижневого карантину. Фактично, це означає, що туристи вже можуть відвідати Польщу.

Також відновлено авіасполучення з Туреччиною. З аеропорту "Бориспіль" вже вилетіли шість літаків до Анкари, Стамбула, Анталії і Бодрума.

Хорватія відкрилася для українців

З 1 липня Хорватія відкрилася для українських туристів і посольство поспішило роз'яснити порядок в'їзду. Зокрема, необхідно надати підтвердження мети візиту, яке можна витребувати через онлайн форму на сайті МВС Хорватії.

З популярних туристичних напрямків крім Хорватії, кордони відкрили Туреччина, Єгипет, Албанія і Чорногорія.

Чорногорія змінила правила допуску

Українські туристи можуть потрапити на відпочинок в Чорногорії при наявності негативного тесту на COVID-19. При цьому якщо раніше було обов'язковим наявність ПЛР-тесту, то тепер пустять і з результатами ІФА-тесту на антитіла.

Відзначимо, тест має бути зроблено не раніше 72 годин до перетину кордону Чорногорії.

Чартери до Єгипту

Єгипет став ближчим для українських туристів. Перші чартери вирушили з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Шарм-ель-Шейха і Хургади.

Європа не відкриється з 1 липня. Тепер офіційно

Європейський союз оприлюднив список країн, громадянам яких дозволять вільно відвідувати ЄС з 1 липня. України в цьому списку немає.

Залишається розраховувати на те, що Україна потрапить туди за результатами перегляду, який проводитимуть кожні два тижні. У Брюсселі наголосили, що в зелений список можуть як додавати нові країни, так і виключати.

Wizz Air запускає п'ять нових маршрутів

Угорський лоукостер оголосив про запуск п'яти нових маршрутів з України. З вересня будуть доступні польоти з Києва та Львова до Пардубіце (Чехія). З березня 2021 розшириться маршрутна мережа з Одеси - літаки компанії почнуть літати в Мілан, Болонью і Рим.

Австрія продовжила заборону для України до 15 липня

Ще до спільного рішення Євросоюзу Австрія оголосила про продовження заборони на польоти з України до 15 липня. До цієї країни як виняток можна буде потрапити, якщо Відень розцінить виконання рейсу таким, який відповідає інтересам республіки.

Україна дозволила не проходити карантин по приїзду з країн червоної зони

Кабінет міністрів України дозволив не проходити двотижневу обсервацію або самоізоляцію по поверненню з країни з червоної зони. При цьому необхідно виконати умову - здати тест на коронавірус методом ПЛР. Якщо результати будуть негативними, то людина звільняється від карантину.

Обов'язкова умова - тест після перетину кордону України.

Албанія прийняла перший чартер з українськими туристами

Албанія стала першою країною, яка відкрилася для туристів з України. Аеропорт Тирани прийняв перший з початку карантину чартерний рейс авіакомпанії Jonika з українцями на борту.

Як повідомляє туроператор, всі місця були продані, другий рейс заплановано на 3 липня. Албанія приймає українців без обов'язкових тестів і самоізоляції. По поверненню також не потрібно проходити обсервацію, оскільки на 26 червня Албанія в зеленому списку.



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