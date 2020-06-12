За 6 років ВСУ отримали допомогу від американських колег на близько 500 млн доларів – Хомчак
|20:50 02.07.2020
|Украина
За період 2014–2020 років ЗСУ отримали допомогу від американських колег на суму понад 490 млн доларів США.
Про це заявив в інтерв’ю АрміяInform Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.
"За період 2014–2020 років ми отримали допомоги лише від американських колег на суму понад 490 млн доларів США. Перелік наданого обладнання достатньо широкий: від сучасних засобів зв’язку та броньованих автомобілів до систем контрснайперської боротьби і радіолокаційних станцій. Цього ж року перелік обладнання в рамках допомоги від США включає понад 30 найменувань. Все це суттєво підвищує наші спроможності зі стримування російського агресора. Крім того, нещодавно доставлено нову партію закуплених Міноборони України сучасних протитанкових комплексів та ракет до них", - зазначив Хомчак.
Нагадаємо, Україна є найбільшим отримувачем допомоги НАТО, яку надають державам-партнерам у рамках трастових фондів Альянсу.
Ще на цю тему:
Стало відомо, скільки коштів США можуть виділити на сферу безпеки для України у 2021 році
Збройні сили України отримали ракети Javelin
США підготували ракети Javelin для відправлення в Україну
Кулеба відреагував на рішення США щодо продажу Україні 16 катерів
США схвалили продаж Україні 16 катерів Mark VI, а також 72 гармат та іншого обладнання на $600 млн / Доповнено
У посольстві України в США пояснили закупівлю партії ракет Javelin
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря
США затвердили оборонну допомогу Україні у $250 мільйонів
Пентагон назвав Україну «важливим партнером» у «стратегічному суперництві з Росією»