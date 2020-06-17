У США стурбовані тим, що Росія використовує окупований Крим для проведення несанкціонованих опитувань на “референдумі” за поправки в Конституцію.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter Посольства США в Україні, передає УНН.

“Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань, вкотре порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Ми твердо повторюємо, що Крим — це Україна”, — наголосили в посольстві.

Зазначимо, напередодні Європейський союз заявив, що не визнає проведення на території окупованого Криму голосування про внесення поправок до конституції РФ.